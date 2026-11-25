AI及半導體產業蓬勃發展，帶動台灣高資產族群消費實力，頂奢居家市場迎來新商機。中歆企業引進Varaschin、Vismara Design、Agresti及Architettura Sonora四大歐洲頂奢品牌，將高端居家市場從單品配置延伸至完整的沉浸式生活場景。

中歆企業總經理陳福臺表示，國內外消費市場朝兩極化發展，高資產族群愈來愈重視生活品質及身心靈體驗，看好頂奢居家市場發展潛力，繼台中七期打造旗艦展館後，預計明年赴台北內湖擴點。

陳福臺指出，台灣近年財富快速累積，消費者在追求財富之後，下一階段將更重視生活品質及身心靈健康，這類客群即使僅占人口萬分之一，也足以支撐頂奢市場發展。中歆過去以廚具為核心業務，如今進一步將事業版圖拓展至休閒娛樂、生活美學等領域。

陳福臺分析，未來頂級豪宅的公共設施不應僅局限於游泳池、健身房等傳統配置，而是進一步融入品味生活、芳療及身心靈等元素，隨著高資產族群對居住品質要求愈來愈高，也將帶動高端住宅公設及居家空間的設計變革。

看準此一趨勢，中歆企業近年在台中七期打造「ULTRA RARE－中歆UR館」，引進Varaschin、Vismara Design、Agresti及Architettura Sonora四大歐洲頂奢品牌，將高端居家市場從單品銷售延伸至整體生活場景規劃，搶攻豪宅公設及高資產族群居家消費商機。

其中，義大利品牌Varaschin長期與全球頂級郵輪品牌合作，旗下戶外家具具備耐海風、鹽霧及不同天候環境等特性，台中指標豪宅「精銳Sky One」即在室外泳池畔採用其產品，將度假氛圍融入住宅空間。

擁有逾70年歷史的Vismara Design則專注於娛樂家具開發，旗下產品涵蓋家庭劇院、撞球桌、撲克桌、西洋棋桌及麻將桌等，並提供高度客製化的視聽空間規劃。台中豪宅「寶輝SKY Tower」與「寶輝國際莊園」均已引進其專業撞球桌，打造私人俱樂部規格的交誼空間。

此外，中歆也引進義大利建築聲學品牌Architettura Sonora，透過360度全指向聲場設計，結合石材外觀及照明機能，產品可應用於花園、泳池及遊艇等空間；源自佛羅倫斯的Agresti則鎖定高資產族群收藏需求，將保險櫃結合精品家具設計，提供腕錶、珠寶等貴重物品的收納及陳列功能。

中歆企業表示，未來除持續拓展頂奢家具及空間規劃業務外，也預計於館內增設「五感體驗室」，邀請相關領域專業人士進駐，開設主題式課程，透過實體互動及沉浸式體驗，進一步掌握高資產族群從物質消費走向體驗式消費的新商機。

中歆UR館。記者朱曼寧／攝影