台經院今天公布的10月製造業營業氣候測驗點下滑，顯示廠商信心趨於保守。台經院院長張建一指出，輝達執行長黃仁勳回歸如同定心丸，而且既有AI資料中心持續推進，台灣作為硬體製造的要角，AI動能到2028年上半年都沒有問題。

台經院今天發布3大產業營業氣候測驗點，10月製造業營業氣候測驗點為98.94點，月減2.85點；服務業營業氣候測驗點連4月下滑，降至90.13點；營建業測驗點為109.39點，微增0.07點。

台經院景氣預測中心主任孫明德說明，10月製造業、服務業測驗點同步下滑，主要反映廠商擔憂美國期中選舉過後，政局及經濟面臨不確定性，以及美國聯準會「升升不息」帶來壓力，導致廠商保守看待居多，但並非看壞。

今年以來AI需求強勁，帶動經濟雙位數成長，股市也一路衝高，但近期投資人對於AI投資效益產生疑慮，加上美國期中選舉取得壓倒性勝利的民主黨傾向強化AI監管，又遇到黃仁勳請辭輝達執行長等事件壓力疊加，股市一度崩跌。

不過黃仁勳23日復任執行長，帶動當日國際主要股市報復性反彈。張建一表示，黃仁勳回歸具有兩大意義，對於AI發展如同吃下「定心丸」，首先，黃仁勳在AI產業扮演指引者的重要角色，因為黃仁勳心中有清楚的產業發展藍圖，如5層蛋糕；其次，黃仁勳積極挹注AI新創公司資金，有助於緩解資金壓力。

儘管正面看待黃仁勳回歸，張建一表示，美國民主黨明年1月將接掌國會參眾兩院，日前放話將調查川普政府與黃仁勳是否涉及國安疑慮；另外，AI產業鉅額投資的疑慮仍未消散，未來新建的AI資料中心是否能與當地居民取得共識，都是重要變數。

孫明德則說明，AI資料中心不是說停就停，美國AI資料中心早在2025年7月開始下訂電力、冷卻設備，今年1月展開土建工程，期間也下單採購晶片，進入製造與封裝階段，明年則陸續交貨、進行機櫃裝設，並尾款結清。換言之，今年是基礎建設的關鍵階段，明年將進入設備交貨及安裝階段。

孫明德指出，美國AI資料中心不太可能停建，2026年初開工的資料中心，將帶動亞洲晶片生產延續至2027年下半年，真正要關心的是2028年，以及美國新任州長會有什麼措施。

台經院認為，部分美國州政府可能加強AI資料中心建置審查，使部分新案時程遞延，增加後續投資的不確定性。不過預定於2027年上線的多數專案已動工，加上全球AI算力需求持續攀升，短期內仍可支撐AI伺服器相關晶片需求，帶動國內晶圓代工、先進封裝及高階測試產能利用率維持高檔。

張建一進一步指出，AI動能至2028年上半年都沒問題；他並引述國內電子大廠說法，認為未來2至3年需求仍有支撐。