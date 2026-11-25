遠傳總經理井琪25日參加經濟日報創新論壇，分享遠傳「走過的路，踩過的坑」以AI打造企業多维度韌性，她認為，導入AI，知難行易，領導者要帶頭；企業選擇AI工具，先從辦公軟體下手，再看開發團隊、最後看特殊需求，接下來賦能白領流程再造，遠傳打造遠傳智靈，已經擁有維運、客服、打詐、審件等智靈，大幅提升效率，更進一步加速創新，服務客戶。

經濟日報今日在台北國際會議中心（TICC）101室，舉辦2026創新論壇，以「AI進化企業競爭力」為主題。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，長榮集團、凱基金控、元大投信協辦。

井琪就遠傳電信，AI轉型實踐分享「從內到外 打造企業AI新動能」進行專題演講。

井琪開場就說「AI 導入，知難行易」。許多企業主對於AI導入，「要不要買 GPU？」「需要多少算力？」「到底要花多少功夫和預算才能開始？」覺得高不可攀。

井琪分享，遠傳走得稍微快一點，也踩過不少坑，今天希望把我們「做中學、學中做、不斷修正」的細節，從2024年首次導入100個微軟Copilot的授權（License），約100萬成本開始，現在有1,000個授權（License）。

井琪認為，AI導入的六個層級，越是往上AI越能自己動手，管理重點從「逐筆檢查」轉為「設定護欄」，前三層是資訊型AI：幫你「想」幫你「寫」，後三層是行動型AI：幫你「做」，進化到AI自動化流程、AI代理人，甚至是多代理人協作的分工。

就像是小孩先學爬、走，再學跑、跳，她更笑說遠傳旗下博弘雲端總經理陳仲儒說自己使用AI只差最後一步就可以直接寄出去，但我更堅持自己確認過才能出手。井琪提醒，到這個層級必須先知道如何有效率地使用Token及控制風險，井琪更認為，AI就像是一個助理，人機要協作也要教學相長，但不能腦力外包，AI要能為你所用 如果他做出來的東西，你都不懂，就不是你可以控制的，要教學相長，但不能腦力外包。

身為一個熱愛AI同時驚艷AI的工作效率的人，井琪笑稱，遠傳同仁應該很慶幸自己CEO不是AI，否則它每天早上準時產出一堆 Action Items（行動方案）工作都做不完。

後三層（L4至L6）的行動型AI：幫你「做」，井琪指出，從AI自動化流程；AI 代理人，給目標自行規劃並執行；一路到 Level 6的多代理人協作，這時關鍵就是管理！

井琪分享，到了高自主性的Agent階段，大家一定聽過國外加密貨幣（Crypto）的案例，把交易全權交給AI Agent 執行，結果 AI 自行決定賣出導致慘賠。因此必須對Agent進行管控，包含低風險、可回復、有人負責、有紀錄，四項都到位才讓 AI 多做一步。

井琪也笑著說，今日演講之前，也請AI從中小企業主的角色來檢視簡報，發現企業規模、導入成本及Return（回報）是大家關心焦點。

井琪分享，遠傳全公司約有 6,000 名員工，扣除第一線門市與客服人員後，後勤白領同仁大約將近 3,000 人。2023 年底我們剛起步導入微軟 M365 Copilot 時，我並沒有全面撒錢，而是從 100 張授權（License）開始。一張授權一年大約台幣 1 萬元，所以我就是用 100 萬元的預算起步。

「先從內部各部門『種子教官』試用，同仁發現使用成效，積極爭取，所以一波波擴大，到現在的 1,000 席授權，把錢花在刀口上」井琪指出在管理上，井琪從不天天逼問同仁「用 AI 幫你省了多少工時」，關鍵在於提升效率降低加班。

井琪認為，遠傳的同仁向來使命必達，以前加班加得很辛苦，推動 AI，是希望把你們每天早上進辦公室就覺得繁瑣的重複性工作自動化，讓大家工作品質更好、能夠準時回家吃晚飯，兼顧工作與生活平衡（Work-Life Balance）。

井琪表示，所以企業主不要再糾結 ROI 劃不劃得來，這就像打仗時，別人都已經拿起機關槍往前衝了，你不能還在原地算「買機關槍的投資報酬率好不好」，你不做，競爭根本無法進行下去。

井琪指出，導入Gen AI三步驟，選擇AI工具與平台（喝鮮奶不用自己養牛），先找痛點，從高階主管開始Top-Down導入執行，當很多員工開始使用自己的AI工具，會有資料外流、幻覺、錯誤決策以及影子AI的潛在風險，管理則是提供企業核可的企業版AI，統一以公司帳號登入，明定可或者不可輸入的資料規範與教育訓練。

井琪表示，企業選擇AI工具可以先從辦公軟體下手，再看開發團隊最後看特殊需求，2023年應邀去參加微軟全球CEO會議，就看到Copilot的雛形及發展潛力，當然各種模型（Copilot）都可混用，真正要選的是平台而非模型。

井琪指出，內部推動 AI 的原則是「看 Result（結果導向），而非 Return」先求解決痛點、把流程變順（Result），金錢回報（Return）自然會跟著出現。

此外，第二階段賦能白領，進行流程再造，井琪舉例，遠傳的財會與行政部門，2025年累計完成 150 個自動化案例，各單位每月工時效率提升 80% 到 92%，單一流程（例如銀行對帳單與財報自動下載、逾期帳款提醒）最高省時達 99%；從報價到收款（Quote to Cash）需要 1.5 到 2 個月，經過流程再造後大幅縮短至3周內完成。

同時遠傳打造與傳智靈（Intelligent Angel Platform）來進行流程再造，延伸到專業判斷型的AI，已經擁有維運智靈、客服智靈、打詐智靈、審件智靈、投標智靈、請款智靈。

井琪舉例，投標智靈可以進行招標文件比對等等，這是GenAI最厲害的地方，省了75%時間，也預防過去同仁漏看的狀況；打詐智靈進行詐騙門號偵測，以AI縮短抓出新式詐騙特徵時間，從三天變成三分鐘，效率提升1,440倍。

井琪也提醒，Agent的成本控管，如果同仁下的指令寫得太籠統、太含糊，AI 就會把整個資料庫從頭掃到尾，一不小心就會「燒掉大量 Token」。

遠傳不僅自己做，也把這套轉型經驗「由內而外」輸出給企業客戶，例如永信藥品，一開始工具起步，40席Copilot與50席Power BI的小規模種子試點起步，驗證成效後進一步專業深化發展出「永信智賦」與「藥安哨兵」，並從內部效率延伸到醫療市場合作，這證明中小企業不必一次建大平台，從負擔得起、看得見成果的場景局部開始即可。

井琪分享，另一位客戶新東陽，則是針對數位基礎較分散的零售業痛點，我們協助其先整合POS、會員、商品及庫存等七大資料來源，建置 Databricks 數據中台（75 張資料表、20 個核心標籤），確立「單一真實來源」後，再支撐會員精準行銷與智慧備貨，建議數位基礎較分散的企業，不必急著做AI，先讓資料一致，可信、可用。

最後，井琪提醒，「老闆帶頭，不只是出錢而已，更要建立安全可控的環境。」

有些企業主朋友分享：「我有支持啊，我跟員工說你們想用哪一套 AI 工具都去買，公司出錢沒問題！」井琪認為，為員工如果自己使用個人版或公有版 AI，可能會把公司的合約、報價、程式碼甚至客戶個資直接貼上去，資料一旦貼出去就脫離了公司控管，不僅有嚴重的個資外洩與法遵風險，更會形成公司完全管不到、出事無紀錄可查的「影子 AI」。

井琪認為，總結來說，AI 時代已經來臨，AI應用成長程度，超過AI架構與治理能力的成熟度，定下四大管理對策，包含資料治理、身份與權限，Agent分級管控以及可停可查的監控與保證。

最後井琪指出，AI創新的動能已經到位，現在關鍵是建立企業級的架構與治理讓快速的創新有效管理共用以及規模化，看著別人走過的路踩過的坑，快速的導入，可以享受AI紅利，做出來就會看到成果，「用AI做AI」、「用AI為企業」，AI 導入真的是「知難行易」，只要領導者帶頭跨出第一步，就能為企業鍛造出多維度的營運韌性。