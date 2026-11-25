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輝達來台投資 內政部：協助設立海外總部立場未變
內政部長劉世芳遭指曾說「黃仁勳是中共同路人」，內政部25日回應，劉世芳歷次發言都是針對黃樂的入出境管理，以及配合國安調查等事項進行說明，要求提出指控的國民黨立法院黨團書記長許宇甄，具體指出劉世芳何時、何地說過這句話。內政部也強調，協助輝達來台投資、設立海外企業總部的立場始終未變。
內政部表示，劉世芳日前接受媒體採訪及立法院質詢時，說明的對象都是黃樂的入出境管理；涉及國安調查的部分，也僅表示將配合國安單位偵辦，相關發言都有公開紀錄可供查證。
至於輝達在台投資，內政部指出，自輝達規劃在台設立海外企業總部以來，內政部持續協助排除行政及法規障礙。去年7月7日，台北市政府來函詢問設定地上權的法規適用問題，內政部在9天內正式回函，提出透過修訂自治法規、以專案方式設定地上權的具體作法，後續也整合相關部會意見，加速完成備查程序。
內政部強調，輝達在台設立海外企業總部，是中央與地方共同努力的成果，將持續提供必要的行政協助，並呼籲各界發言應以事實為基礎，共同維護台灣良好的投資環境。
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