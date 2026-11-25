半導體光電檢測設備供應商光焱科技（7728）斥資約10億元興建路竹新廠，25日在南科高雄園區舉行動土典禮，將作為營運總部及主要生產據點，擴充矽光子晶圓級量產線檢測設備產能。新廠預計2027年第4季完工、2028年第1季投產，車用檢測設備與既有產品線也將一併進駐。

光焱表示，半導體檢測設備從組裝、整機測試到系統整合，都需要完整的作業空間。目前既有租用廠房設備產能利用率已達九成，產品測試、展示及倉儲空間也不敷使用，因此決定自建廠房，集中研發、組裝與測試，減少零件跨廠搬運，並設置與客戶、合作夥伴共同驗證設備的場域。

新廠基地向南科管理局承租，面積約1萬平方公尺，規劃興建地上四層廠房，總樓地板面積約1.1萬平方公尺。完工後將整合現有租用廠房的人員與產線，總部同步遷入，支應半導體檢測業務成長需求。

車用與矽光子是光焱半導體檢測業務的兩大成長來源。其中，車用影像感測晶片（CIS）檢測設備已隨客戶導入量產線，矽光子檢測設備今年也已出貨、貢獻營收。半導體檢測占營收比重由去年全年的13.8%，提高至今年前三季的44.6%。10月合併營收約5,150萬元，年增71.33%，創歷年同期新高。

董事長柯歷亞表示，光焱深耕光學檢測17年，模擬光源、量子效率檢測、矽光子缺陷檢測及晶圓級檢測整合四項核心技術均為自主研發。隨半導體逐步由電走向光，精準量測光的各項參數成為重要技術門檻，公司長年與全球研究團隊合作，也讓光焱能在新技術需求浮現時提前布局。

光焱客戶應用已涵蓋車用電子、影像感測晶片、光電探測器、矽光子、太空及量子電腦等領域。法人指出，AI資料中心推升高速光傳輸需求，矽光子逐步邁入量產，在封裝前找出異常晶粒，成為良率管理的重要課題。

光焱自主開發的NightJar設備，透過高光譜成像呈現光損分布，協助工程師定位波導或耦合結構的異常，目前已完成與量產線自動探針台的系統整合，為矽光子晶圓級檢測布局的重要進展。