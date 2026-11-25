矽光子檢測設備供應商光焱科技（7728）25日在南科高雄園區舉行新廠動土典禮。創辦人兼總經理廖華賢表示，去年發表的矽光子量測產品已在今年出貨，帶動業績成長，半導體業務占營收比重也從去年的13%飆升至今年約47%。目前產能利用率已達九成，新廠將投入矽光子晶圓檢測設備研發與製造，目標2028年第1季投產。

光焱新廠基地面積約1萬平方公尺，規劃興建四層樓、總樓地板面積約4,000坪的廠房，預計2027年第4季完工。董事長柯歷亞回憶，17年前光焱剛到路竹時，只租得起半間標準廠房，隔壁是保二總隊，另外三面都是銀行，當時常開玩笑說，這裡「有警察保護，還有銀行照顧」。一路租到第五間廠房，空間依然不夠用，這次終於能在陪伴公司成長的土地上「成家立業」，未來也將持續在當地投入研發、培養人才。

廖華賢指出，隨著AI運算需求成長，電訊號傳輸遇到瓶頸，矽光子的重要性隨之提高，測試則是走向量產仍待突破的一關。光焱過去協助研究團隊量測，如今要把設備帶進產線，除了量得準，還要能完成大量測試，這也是新廠的研發重點。

光焱2009年成立、2025年掛牌，四項自主核心技術涵蓋高階模擬光源、量子效率測試、矽光子及晶圓整合。廖華賢表示，史丹福大學、加州大學柏克萊分校都有研究團隊使用光焱設備，已有逾6,000篇SCI論文提及旗下品牌Enlitech。今年前三季光焱合併營收3.21億元，每股純益4.11元，毛利率維持六成以上。

新創總會總會長、家登精密（3680）董事長邱銘乾也分享家登在南科設廠的經歷。他說，家登早年同樣在南科接受育成好幾年，後來才有機會在園區設廠。談到南科三期選地，他笑說，原先看中一塊方正的土地，後來台積電也要用，換到中間另一塊，又碰上台積電有需求，讓他至今還在等動土。

談起與光焱的淵源，邱銘乾表示，新創總會在前總會長陳金龍任內成立投資委員會，讓創業前輩有機會出資支持年輕團隊，光焱就是其中一例。廖華賢回憶，2017年起便獲陳金龍及多位創業楷模協助，一路走到掛牌。邱銘乾笑說，當年投資光焱的報酬率高達1,300%，也讓總會有能力購置新會館；如今光焱團隊也為會館捐出數百萬元，他特別向兩位創業夥伴致謝。

光焱科技（7728）董事長柯歷亞。記者朱子呈／攝影