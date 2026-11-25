行政院政務委員兼國科會主委吳誠文25日出席經濟日報創新論壇時表示，台灣不能只守著先進製程的晶片、提供運算中心設備，現在開始要多元化；政府正在制定智慧國家方案，未來有三個重點，包括主權AI基礎建設、強化核心關鍵技術，以及推動國家智慧化。

吳誠文指出，半導體加AI是台灣經濟的命脈，但目前只有高科技產業、雲端服務及電信業者大量使用AI，還沒有進到各行各業，需求要滿足還早得很。未來生活碰到的所有問題都會AI化，對算力的需求還在增加，電力科技及所有運算科技也都會隨著需求不斷演進。

他說，國科會的責任是協助投資多元前瞻的科技產業，讓台灣保持優勢。半導體將應用到社會各個層面，已經不是只有資料中心的GPU，Edge運算、終端設備及個人、家庭的需求都需要晶片，不一定要2奈米或未來1.4奈米製程，成熟製程就會普及到所有應用需求。

吳誠文表示，政策上除了現在主力的前瞻晶片，也會全力協助成熟製程的產業，留住產業，不要被其他競爭對手取代；同時發展量子運算、太空科技、海洋科技、無人載具及智慧機器人、服務型機器人等多元科技。他強調，服務型機器人會存在社會各個角落，AI不是只存在電腦、平板和手機，而是會以不同形體存在生活各個層面，當作人們的助手。

他指出，智慧國家方案由行政院副院長鄭麗君主持的團隊推動。在主權AI基礎建設方面，算力不會只有大型資料中心，會延伸到分散式，甚至到Edge computing設備，讓產業有更多機會；在核心關鍵技術方面，多元前瞻科技一定要持續發展；國家智慧化則要擴及各行各業。

吳誠文並提到，賴清德總統已宣布未來8年投入1,000億協助中小企業，重點不是過去補貼外銷代工零組件製造的模式，而是協助優質的傳統產業轉型、智慧化，這也將為科技產業帶來非常大的內需市場，政府將組成各種科技台灣隊，協助傳統產業進入科技產業生態系。他強調，AI並不是要消滅傳統產業，而是協助傳統產業進入AI時代的生態系。