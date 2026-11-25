數位發展部政務次長侯宜秀25日出席經濟日報創新論壇時表示，台積電的商業模式就是以信任為基礎，這樣的經驗必須在AI時代被更擴大；企業未來選擇夥伴，除了CP值與科技表現，更須考慮是否值得信任。

侯宜秀指出，如果不是因為信任，台積電的代工客戶不會願意把公司重要的know-how交給它生產晶片。但這樣的信任不是用口號喊出來的，而是非常腳踏實地，從政策面怎麼制定、系統面怎麼落實、人員怎麼培訓，到每天怎麼持續驗證和監督，讓這套信任機制持續被落實。

她說，她上周剛從華府與矽谷回來，聽到非常多討論都在說，AI是必須取得信任的科技。從使用端來看，AI會與使用者非常緊密接觸，若是無法信任的服務提供者，使用者也不願意把非常重要的資料分享出去；從企業端來看，如何建構讓使用者信任的產品和服務，就變得非常重要。

侯宜秀表示，AI產品開發過程必須考慮各種風險，政府今年開始透過國科會主管的《人工智慧基本法》，數發部也訂定風險分類框架，目前正積極與各部會、公協會及利害關係人討論，不同領域的AI應用應如何管理風險，才能取得使用者信任。

她也指出，企業在做AI交易時，已不是單純的產品或服務買賣或授權，更多是共同協作或共創，過程中會有非常多知識與know-how的分享，因此必須找到可信任的夥伴一起完成。

另一方面，侯宜秀認為，企業競爭力也要從主權角度來看。主權AI在國家角度是非常重要的政策方向，對企業來說也是非常重要的面向。她以黃仁勳提出的五層蛋糕為例說明，政府內部討論時多加了一層，底層是能源、晶片、算力、模型，上面則是資料與應用服務。

她表示，在這些範圍內必須從四個面向考量，一是是否自主可控，二是是否安全，三是是否具韌性，也就是發生災變或事變時，核心系統和能力能否持續運作，最後是產生的價值是否符合所認同的整體價值。

侯宜秀指出，大企業可能從算力就開始自建，針對中小企業，政府也在各部分持續推動。算力方面，數發部提供算力平台，讓新創與中小企業申請訓練或推論的pilot計畫；資料方面，在政務委員吳誠文支持下，將積極推動政府內部資料大量數位化，未來也希望協助民間發展資料經濟，很快把台灣的能量拉上來。

她認為，資料是主權AI最重要的部分，電腦裡在意的不是硬碟跟晶片，而是裡面儲存的資料。企業考慮AI競爭力時，必須思考資料和know-how如何在建構企業主權AI的過程中，持續累積在企業內部，而不是白白送給其他人。

人才方面，侯宜秀表示，未來將有更多人才培訓計畫，同時提供AI代理人實作平台，讓中小企業從人才到導入落地都能更順利銜接。