消費者愈來愈常透過AI搜尋資訊、比較產品，甚至依照AI推薦做出購買決定。勤業眾信指出，品牌即使在搜尋引擎有好排名，也不代表會被AI推薦。企業須建立讓AI看得懂的品牌內容、持續分析顧客資料，並將分析結果轉化為個人化互動，才能在新的消費決策過程中提高影響力。

勤業眾信聯合會計師事務所日前與Adobe共同舉辦「Beyond Search. Be Found. Be Chosen. 顧客的下一個入口，已經改變」研討會，探討生成式AI與AI搜尋如何改變消費者從探索、評估到購買的過程，以及品牌應如何因應。

勤業眾信管理顧問股份有限公司副總經理林柔慧表示，過去數位行銷主要著重提高流量、點擊及轉換率，如今品牌與消費者之間，多了一個「AI決策層」。當AI開始代替消費者搜尋資訊、整理產品差異及提出推薦，企業除了爭取搜尋曝光，也須思考如何讓品牌資訊進入AI的推薦結果，進而影響顧客選擇。

林柔慧指出，從她參與大型零售及直接面向消費者（B2C）轉型專案的經驗來看，企業競爭力往往來自對消費者行為的理解，以及能否將這些理解落實到內容、體驗、流程與系統。進入AI時代，這些能力更加重要。

她表示，企業未來須建立三項核心能力，首先，建立讓AI能理解的品牌與內容架構；其次，具備持續分析顧客資料、掌握需求與行為的能力；第三，透過技術與營運配合，快速將分析結果轉化為個人化互動。當流量不再完全由企業掌控，品牌更應關注自己在顧客決策過程中的影響力。

Adobe香港及台灣總經理陳育明表示，在AI代理與真人並存的環境中，品牌網站與數位內容除了讓人閱讀，也必須讓機器看得懂。如果AI無法讀取，內容再完整，也難以發揮作用。

針對這項需求，Adobe介紹Adobe Brand Visibility，協助企業衡量品牌在各AI平台的能見度、與競爭對手比較，並分析AI帶來的流量，提供內容優化建議。企業也可透過內容傳遞網路（CDN），直接更新供AI讀取的內容，不影響一般使用者瀏覽網站的體驗。

陳育明強調，AI興起讓企業官網與內容管理系統（CMS）更加關鍵，因為網站已成為提供內容給各大語言模型的重要中樞。他指出，經由AI進入網站的訪客，購買意向更高，企業應提供良好的網站體驗，將購買意向轉化為實際成果。

勤業眾信管理顧問股份有限公司副總經理林柔慧。業者／提供