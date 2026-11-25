遠傳總經理井琪25日出席舉辦2026創新論壇，井琪表示，現在企業面對AI已經不是「要不要導入？」或者是「有沒有回收？」 的問題，發展AI沒有回頭路，更是進入「AI比AI」的時代，攸關企業「維持」及「提升」競爭力。她更笑稱，未來要找接班人，只需要交接電腦就好，因為所有能夠被數位化的決策脈絡、與團隊討論激盪出的想法，通通都已經在AI系統裡。

台灣身處全球科技供應鏈樞紐，正迎來軟硬實力整合的歷史契機，值此關鍵時刻，經濟日報今日在台北國際會議中心（TICC）101室，舉辦2026創新論壇，以「AI進化企業競爭力」為主題。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，長榮集團、凱基金控、元大投信協辦。

井琪代表遠東集團暨遠傳電信董事長徐旭東致詞時表示，過去十幾年與經濟日報一起，從不同領域一路談到近年最火熱的人工智慧（AI），如今已經「回不去了」。從2022年11月ChatGPT問世至今滿四年，企業從最初討論導入與擴大應用，一路演進到AI資料中心（AIDC）與自主代理，技術進化速度讓人目不暇給。

她強調，現在企業面對AI，已經不是「選擇要不要用」或「糾結回收在哪裡」的問題。

井琪特別引述區塊鏈作者唐・泰普史考特（Don Tapscott）的觀點比喻，當年電子郵件（Email）剛問世時，也有人質疑投資回收何在，但技術一旦普及便回不去了，這正是「只問耕耘、不問收穫，因為收穫一定在那裡」。

她更直言，當競爭對手都在建置AI助理時，若企業不跟進，競爭根本無法進行下去；因此導入AI「不僅是提升競爭力，更是維持競爭力」的生存關鍵。

談及自身的AI實戰經驗，井琪幽默分享自己如何從微軟Copilot起步的歷程。她坦言，一開始使用時其實也「卡卡的」，但隨著持續互動磨合，現在已經越來越順手。過去她習慣與幕僚進行一對一（One on One）會議，如今她每天則是直接與AI進行「一對一排練」。

井琪以近期規劃三年策略為例，她說，近期為了準備董事會前的三年策略規劃，以往都需要仰賴助理團隊花費大量時間彙整各部門資料；現在她只要打開AI，系統就會主動詢問「我可以幫你做什麼」，緊接著下一句就問「三年策略？」展開深度對話，代表AI完全抓住近期的會議重點。

井琪表示，AI竟在短短一分鐘內，就幫她完整彙整了多達26場會議中所有討論過的簡報（PPT）與會議紀錄，甚至主動發現資料過於零散而自動進行結構化歸納。

她形容，自己當時「眼睜睜看著它一行一行整理出來」，其中一行還精準點出與「實體AI（Physical AI）」相關的脈絡，這才讓她回想起日前與工程團隊開會時，確實曾提過「邊緣網路、網路末端與Physical AI」相關的構想。

井琪笑說，自己跟AI一起討論，一路弄到凌晨三點鐘，卻完全不覺得累，反而非常享受（enjoy）其中。

她打趣表示，有了AI之後，未來要「找接班人並不難」，只要把她的電腦交給接班人就幾乎不需要繁瑣交接，因為所有能夠被數位化的決策脈絡、與團隊討論激盪出的想法，通通都已經完整沉澱在AI系統裡。

井琪認為，AI對她個人的工作模式尚且產生如此深遠的改變，對整體企業營運與知識傳承的影響更是無可限量。

井琪進一步指出，我們正身處「AI比AI」的時代，不可否認AI在許多層面確實比人厲害，但企業與個人應該感到開心的是「AI可以為我們所用」，真正將技術轉化為生產力與營運面的實質助力，全面改寫人機協作模式，而人類則要當責。

她也呼應經濟日報社長劉永平致詞時提及台灣最引以為傲的護國神山半導體與資通訊產業韌性，強調遠傳正透過更優質的資通訊服務與AI整合，協助產業把強項做得更好、更大幅度地增進競爭力；而在台灣硬體實力穩居世界頂尖的同時，軟體應用角度更必須急起直追。

針對目前仍在猶豫、觀望是否要導入AI的企業主，井琪也在演講最後喊話。她期盼透過這場創新論壇的實戰交流，能讓還在思考的企業真正下定決心，面對AI轉型只要秉持「知難行易，做就可以了」的行動力，跨出第一步就能看見改變的成果。