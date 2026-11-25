全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）宣布，參加於德國紐倫堡舉行的 SPS 2026 國際自動化展，並以「Driving Industrial AI Edge & Software-Defined Automation」為主題，展現推動工業 AI 與軟體定義自動化的策略布局。

隨著製造業邁向 AI 驅動的智慧營運，研華此次聚焦三大策略方向，包括 WISE 工業 AI 解決方案與定位為工業 AI 大腦的 IWS（Integrated WISE Solution Station，WISE 工業智匯站）、邊緣 AI 與實體 AI（Physical AI），以及軟體定義自動化，透過開放式邊緣運算架構，加速工業 AI 從技術開發走向實際部署與規模化應用。

研華物聯網自動化事業群副總經理林清波表示，工業 AI 的真正價值在於深入製造現場，創造可衡量且持續提升的營運效益。研華透過 WISE 工業 AI 平台、IWS 及軟體定義自動化技術，協助客戶與系統整合夥伴依產業需求自主開發 AI Agent，整合既有設備、工業數據與作業流程，加速智慧應用部署，並從概念驗證（PoC）邁向跨產線、跨廠區的規模化應用。

研華指出，旗下三大解決方案完整串接工業 AI 開發、現場應用與自動化控制：第一，WISE 工業 AI 解決方案，加速 AI 開發與規模化部署；第二，邊緣 AI 與實體 AI，推動 AI 從數據分析走向真實世界應用；第三，軟體定義自動化，打造開放、靈活且安全的工業控制架構。

針對歐洲市場布局，研華歐洲物聯網自動化事業群副總經理 Jash Bansidhar 指出，歐洲製造業正面臨提升生產效率、加速 AI 導入及推動工業營運轉型等多重挑戰，同時也必須兼顧系統可靠性與資安要求。工業智慧化轉型的關鍵在於透過開放、靈活且具擴充性的技術架構，將先進 AI 技術與產業實際應用需求緊密結合；透過深化與全球技術及工業生態系夥伴的合作，可協助歐洲製造業加速創新應用、降低技術整合複雜度，並將工業 AI 投資轉化為具體商業價值。

為加速工業 AI 的產業化應用，研華持續深化全球技術生態系合作，整合 NVIDIA、Intel、Qualcomm、AMD 與 Microsoft 等技術夥伴的運算架構、AI 技術與軟體資源；本次展會亦與 AMC、Bosch Rexroth、Canonical、CODESYS 及 Xentara 等合作夥伴共同呈現跨領域工業應用成果，持續協助製造業推進智慧製造轉型。