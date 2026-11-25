宏碁（2353）集團旗下子公司24日舉行聯合法說會，其中，宏碁資訊（6811）今年營運持續暢旺，展望後市，宏碁資訊總經理周幸蓉表示，2027年將強化雲端管理、AI代理與資安等三大重點核心業務，目標仍是維持雙位數增長，營運再創新高。

宏碁資訊今年10月營收11.96億元，月減21.8%、年增75.8%；累計宏碁資訊今年前十個月營收為109.4億元，年增37%，為同期新高紀錄。

宏碁資訊今年前三季EPS已達14.17元，逼近2025全年每股純益14.36元，法人預估，宏碁資訊今年營收、EPS將再創新高紀錄。

展望後市，周幸蓉指出，宏碁資訊2027年以雙位數成長為目標，對營運審慎樂觀，主要是因看到許多成長機會，但仍有不少黑天鵝。

周幸蓉指出，2027年將推進雲端管理、AI代理與資安策略布局，包含打造Token與雲端管理平台、強化AI與資料治理服務，加上資安防護，協助客戶強化資訊基礎建設，以迎接AI企業應用需求爆發期。

在海外業務方面，宏碁資訊持續擴展越南市場。周幸蓉表示，宏碁資訊當地公司已成立一年多，營運相對穩定，加上一站式的服務，讓今年有不錯的成長，而明年增長也可以期待。主要是因不少電子廠已陸續在越南蓋好新廠房，後續就由宏碁資訊來持續做服務。