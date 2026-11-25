擷發科（7796）今年首度參與德國慕尼黑電子展，該公司展出「AI 無人機系統」、「AI 車載系統」、「AIVO」與「XEdgAI」雙邊緣 AI 軟體平台等。該公司表示，在四天展期中累計吸引超過上千人次造訪，其中以首度在歐洲亮相的「AI 無人機系統」詢問度最高。

擷發科董事長楊健盟表示，歐洲擁有深厚的工業、汽車與航太基礎，當地一線大廠對AI的需求早已跳脫單純的硬體規格比拚，而是更看重在終端直接運作的軟硬體整合方案，這與該公司長期堅持的「軟體帶動硬體」策略完全契合。

楊健盟也提到，此行不僅讓歐洲市場直接看見台灣在ASIC晶片設計與邊緣AI軟體的研發能量與市場實績，也進一步深化與既有國際夥伴的技術連結。

擷發科指出，這次在展場最受矚目的「AI 無人機系統」，正好切中歐洲近年對國防自主、特殊任務與智慧物流的實際需求。展會期間包含歐洲、中東及南亞等多國國防供應鏈與物流業者，紛紛注意具備軟體定義無線電（SDR）、抗電子干擾能力的特殊任務機型，以及符合歐盟規範的大型六軸物流無人機。

同時，擷發科說，該公司憑藉「AI 車載系統」與駕駛監控系統（DMS）已獲國際一級供應商採用並實際交貨的實績，也吸引德國、法國等車廠及中東、印度Tier 1供應商前來了解AI模型整合至前後裝設備的實作細節，並就未來ODM與客製化需求展開洽談；同時間，也有多家東歐及歐亞區域的汽車電子代理商表達引進意願。