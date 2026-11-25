在美中科技長期賽局不變，美方部分對中鷹派立場不會輕易鬆動的情況下，外界認為，其對陸高階晶片與算力相關管制措施進一步收緊，在ＡＩ供應鏈中，可能以二線廠受衝擊程度較多，一線大廠的生意影響有限。

經濟議題總是與政治不可分割，進入ＡＩ新時代，坐擁最先進ＡＩ者得天下，所以美國為鞏固自身利益，短期內不太可能會放鬆輸出高階ＡＩ晶片至中國大陸的管制，甚至已有進一步圍堵陸廠繞道租用海外算力的情況。

正如同知名經濟社會學家卡爾·博蘭尼（Karl Polanyi）所言，「管制與市場是同時成長的」，且「引進自由市場不但沒有消除對控制、管制與干涉等方面的需要，反而擴大了它們的範圍」。

美國政府的立場清晰可見，有了輝達的例子，業界人士表示，其他晶片廠商也會有所警惕，不能隨便當出頭鳥，對於中國ＡＩ市場的發言與作為可能更為小心謹慎。

另外，對供應鏈而言，業界指出，目前看來一線ＯＤＭ廠耕耘大型雲端服務供應商（ＣＳＰ）等大量訂單，基本上受到美方收緊政策的影響應該不多，但是以往主要供應東南亞等地Neocloud算力建置所需的二線廠商，可能就會有點頭痛，在此路不通或要經嚴審的情況下，客戶建設腳步可能放緩，勢必得再設法開闢其他地區的合法算力出租生意。

同時，半導體業者也私下坦言，美國不是第一天做出相關管制，生意人在商言商，只要有利可圖，「沒有人會得罪訂單」，總會想辦法符合規定來出貨，或是部分膽大者可能還是會試圖另闢蹊徑，繞道避開相關政府管制，「忠孝東路不能走，就改走仁愛路」，持續上演貓抓老鼠的戲碼。