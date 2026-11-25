全球地緣政治升溫，帶動各國國防預算持續擴大，無人機、無人艇及航太精密零組件需求大爆發，也為傳統工具機產業在朝AI、半導體產業轉型升級之外，開闢全新戰場。

業界指出，台灣工具機產業過去高度仰賴一般工業及汽車外銷市場，如今隨政府推動「國防自主」及國際「非紅供應鏈」趨勢成形，包括上銀（2049）、東台（4526）、程泰（1583）、百德（4563）及漢翔（2634）供應鏈等大廠，紛加速布局五軸加工機、精密傳動元件與自動化產線，搶食國防航太高毛利商機，可望成為產業下一波重要成長引擎。

台灣機械公會分析，國防軍工與航太產業，因各國積極擴充無人載具（UAV／USV）、飛彈系統及軍民兩用航空器產能，對高精度、高剛性及難切削材加工設備的需求逆勢走強。

業者表示，無人機機體結構、無人艇推進系統及航太發動機葉片等關鍵零組件，大量採用鈦合金、碳纖維複合材料及高強度鋁合金，加工門檻極高，須仰賴高階五軸綜合加工機、車銑複合機及精密滾珠螺桿、線性滑軌等關鍵組件。