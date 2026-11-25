台灣機械公會理事長莊大立昨（24）日表示，機械業積極朝半導體設備、AI及機器人三大領域轉型升級，隨著輝達執行長黃仁勳回歸，市場對AI、半導體產業發展疑慮可望消除，看好今、明兩年機械產值再創歷史新高。

經濟日報主辦的「台中工具機暨智慧製造展」及「台中無人載具暨機器人應用展」，昨日起至27日在台中國際會展中心盛大登場。AI帶動全球製造業投資轉向，台灣機械業迎來新一輪成長契機。

莊大立指出，近期黃仁勳事件雖重創股市，但對機械及工具機廠接單影響並不大，各家廠商接單依舊熱絡。程泰（1583）集團會長楊德華稍早表示，旗下亞崴（1530）在手訂單累計16億元，為近年來少見的熱絡，程泰也有11億元，訂單能見度已看到明年中。

精密自動化解決方案大廠東佑達也說，目前客戶下單一切正常，包括六軸光耦和對位平台、四足工業機器人，已分別接獲CPO設備大廠及半導體大廠訂單，能見度直達明年底。

工具機大廠榮田昨天舉行法說，表示目前在手訂單維持在18億至19億元高檔水準，航太與軌道交通設備預計將於第4季逐步出貨；而遞延訂單挹注與新廠產能開出下，明年營收有望進一步挑戰新高。

深耕產業逾40年的「台中工具機暨智慧製造展」，長期累積專業基礎與業界口碑，今年首度推出「台中無人載具暨機器人應用展」，透過雙展聯合展出，擴大產業鏈結範疇。

此次展覽以「創新驅動，智造未來」為主軸，整合精密機械、智慧製造、無人載具及機器人應用等產業資源，吸引180家指標性廠商參展，展出規模近400個攤位，打造中台灣年度智慧製造與新興科技產業交流平台，也展現產業轉型升級及跨域整合的創新能量。

值得注意的是，本展在台中市政府經濟發展局指導下，並獲中台灣機械工商協進會、台中市軸承商業同業公會及台灣切削刀具研發製造協會共同參與。

展會則集結東佑達、益詮精密、喬陞機器、森泰儀器、長譽瑞應材、七駿科技、台灣三住、鑫邦、利瑋精密等多家指標性廠商，展現中台灣精密機械產業的技術實力。

同時結合各校學術單位包括無人機、機器人等最新應用成果同步亮相，也為產業注入創新動能。