黃仁勳回任輝達總裁、執行長及董事，四家華爾街法人爭先調高輝達投資評等。法人指出，黃仁勳回歸，有利台股AI供應鏈，12月AI陰霾可望漸散，看好半導體及AI硬體供應鏈中的龍頭企業。

依據台新投顧整理華爾街法人意見，在黃仁勳回歸後，已有四家法人調高輝達投資評等，兩家調高目標價。其中，StoneX將評等由「持有」調高到「買進」，目標價維持270美元，在升評法人中的目標價最高，較23日收盤上檔約64%。在黃仁勳回歸後，輝達股價飆漲31.4%收165.05美元。

另外，Oppenheimer 對輝達評等升至「優於大盤」，目標價維持250美元。Melius評等從「持有」調高到「買進」，目標價從185美元上調到220美元。Bernstein評等從「中立」調高到「優於大盤」，目標價維持200美元。

美銀對輝達維持「買進」評等及目標價280美元。花旗維持「買進」評等，目標價則從225美元上調到240美元，主要是基於重大疑慮移除、藍圖可望延續。如果調查乾淨結案，可望成為下一波走勢的催化劑。

第一金投顧董事長黃詣庭指出，黃仁勳回任，降低新產品推進及台灣供應鏈的不確定性。儘管輝達面臨更高的監管與治理成本，但AI產業成長主軸不變。這波急跌已充分反應短期恐慌，隨著黃仁勳回歸、國安基金護盤，台股將再戰50,000點。

群益投顧也認為，在輝達事件迅速落幕後，投資人對於AI的信心回籠。台灣經濟穩健無虞，加上12月是台股傳統上漲機率最高月份、集團與法人年底作帳行情可期，台股12月表現值得樂觀期待。

黃詣庭表示，第一金投顧研究部預估，上市櫃公司2026年獲利達8兆元，2027年上看10兆元。企業獲利創新高，但台股本益比已從高點25倍下降至17倍，正是長線布局機會。以台股明年預估本益比20倍來看，上看57,000點。