台積電（2330）斥資2650億美元打造美國半導體製造聚落，將迎來重大里程碑。台積電將於12月4日在亞利桑那州廠區舉行擴建慶祝典禮，對照四年前首批機台移入典禮的規格，典禮可望邀來美方重量級政治領袖與科技界大咖與會。

據悉，重掌輝達的黃仁勳，預期也有機會將這場典禮作為回歸後首場公開亮相活動。在黃仁勳重磅回歸、消弭近期AI市況雜音之際，台積電持續衝刺美國產能，業界解讀是晶圓代工龍頭以實際行動，再次為AI後市按讚，有助提振市場信心。

根據台積電供應商收到的邀請函，台積電將於美國時間12月3日晚間舉辦供應商歡迎晚宴，隔天中午在亞利桑那州廠區舉行盛大的擴建慶祝典禮。邀請函由台積電董事長魏哲家親自簽名，表達對此事的重視。

魏哲家在邀請函中提到，台積電亞利桑那州投資案，是美國史上規模最大的外國直接投資，象徵一項具有畫時代意義、規模達數千億美元的投資承諾。隨著策略性取得亞利桑那州303號州道以南土地，台積電將整合南、北兩大園區，總占地達2,000英畝（約245萬坪）。

相較於四年前，台積電美國投資規模已從400億美元攀升至2,650億美元，其中包括魏哲家今年7月宣布加碼1,000億美元，擴大2奈米及更先進製程與先進封裝產能，凸顯台積電赴美布局已從單一晶圓廠，朝向具備完整製造能力的獨立大型晶圓廠聚落邁進。

目前台積電亞利桑那州第一廠已量產4奈米，第二廠已完成廠房建設並進行機台移入及安裝，預計2027年第3季量產3奈米；第三廠及後續先進製程、先進封裝廠的建設進度，是此次典禮觀察重點。