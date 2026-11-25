路透報導，台積電有意在美國德州布拉左斯郡投資二二六億美元興建晶片製造設施，但台積電旗下事業單位已告知德州官員，能否獲得房產稅減免將是決定性因素。

上述消息出自廿三日提交給德州主計長辦公室的文件。而該文件同時指出，亞利桑那州仍是與之競爭的選項之一。

台積電對此表示，提交申報資訊，以確保在持續評估該地區潛在投資的過程中，與當地維持透明且良好的溝通。

根據路透，這項計畫擬在德州布拉左斯郡逾一二九五公頃的土地上，興建一座或多座晶圓廠及相關支援基礎設施。該廠區擬採用二奈米或更先進製程技術，生產用於人工智慧、高效能運算及行動裝置的晶片。台積電是透過德州「就業、能源、科技與創新」計畫，向德州主計長辦公室提出申請。

台積電並表示，在亞利桑那州擴大投資，可能帶來「某些營運及經濟優勢」。台積電自二○二四年底起，已在亞利桑那州營運一座半導體製造廠。