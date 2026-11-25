美國總統川普廿三日接受美國財經媒體ＣＮＢＣ專訪，證實他曾與輝達董事會溝通促成黃仁勳重返執行長大位。川普談及輝達的成功時，至少三度提到台積電董事長魏哲家，還稱台積電將在德州建廠。不過，川普再度指責台灣搶走美國的晶片產業，宣稱兩年後晶片關稅將高達百分之兩百，台灣企業赴美設廠除了避免支付高關稅，還有「其他顧慮」。

主持人克雷默詢問，鑑於黃仁勳遙遙領先其他人，川普是否認為整個ＡＩ產業都圍繞著黃仁勳運轉。川普並未認同這項說法，而是轉而談及輝達的商業模式及與台積電的代工關係，談話間以「魏先生」稱呼魏哲家。

川普說：「輝達是全球真正的領先企業之一，過去從未有過這樣的公司。它曾是全球市值最高的企業，現在看來又朝這個方向前進。想想看，這一切竟建立在輝達甚至沒有自行製造的晶片上。這門生意有多好啊！晶片是魏先生製造的，是魏先生製造的。他是我的另一位朋友。這些人非比尋常、才智出眾，必須好好照顧。」

川普接著說，魏哲家未來將在美國生產相當大比率的晶片，由於不願支付關稅，正斥資數千億美元在亞利桑那州投資。他還說，相信台積電也將在德州興建另一座大型工廠。

隨後，川普話鋒一轉，再度將美國晶片產業流失歸咎於歷任總統。他說：「我們失去晶片產業，是因為過去的總統不懂得『關稅』這個詞。」他說，當年英特爾等美國半導體企業正值鼎盛時期，英特爾的掌舵者曾希望政府課徵百分之一百關稅，「但沒有一位總統有膽量這麼做」。

他說：「兩年後，他們將為晶片支付百分之兩百關稅。你知道他們現在在做什麼嗎？他們全都在美國設廠，因為他們負擔不起這樣的關稅。坦白說，台灣還有其他顧慮。但他們全都來美國設廠了。」

川普表示，美國將奪回所有流失的晶片產業，並預期在自己卸任前，美國將重新掌握相當大比率的晶片產業，目前相關工廠已在興建中，規模更是前所未見。