路透報導，台積電（2330）向德州政府提出申請，有意在當地投資興建晶片製造設施，能否獲得房產稅減免是決定性因素。

台積電昨（24）日表示，如同公司在10月法說會中說明，針對德州投資，目前尚在討論評估中。提交申報資訊，以確保在持續評估該地區潛在投資的過程中，與當地維持透明且良好的溝通。

路透披露，台積電子公司TSMC Arizona Corporation向德州提出文件，有意在德州布拉左斯郡（Brazos County）投資226億美元興建晶片製造設施，擬採用2奈米或更先進製程技術，生產用於AI、高速運算及行動裝置晶片。

路透指出，台積電提交的文件提及，該公司擬在布拉索斯郡興建的廠區占地逾3,200英畝，將包含一座或多座晶圓廠及相關支援設施。

台積電昨股價罕見攻上漲停板鎖住，收2,230元，惟外資仍賣超4,098張。