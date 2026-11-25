輝達創辦人黃仁勳回鍋擔任公司執行長，和碩（4938）董事長童子賢、欣興（3037）董事長簡山傑、宏碁（2353）董座陳俊聖等台灣科技大咖昨（24）日齊聲按讚。童子賢直言：「期待產業蓬勃發展，台灣有元氣！」

欣興是輝達重要載板夥伴，輝達並透過產能預訂協議，支持欣興擴充台灣KF基板產能。談到黃仁勳回歸，簡山傑認為，將有助整體AI產業發展，尤其對後續產業規格發展、材料升級等藍圖將更清楚。

簡山傑強調，載板產業未來這兩年的生意其實早都談完了，產能也真的不夠；現在關鍵在於未來三、四年後的合約。

陳俊聖指出，歡迎黃仁勳回到科技產業，也歡迎他明年再到台灣參加台北國際電腦展。

談到黃仁勳回歸是否有助降低市場對新雲端業者「循環融資」的疑慮，陳俊聖分析，原來擔憂的是黃仁勳如果離開，這個循環投資是不是會斷裂？如今黃仁勳重掌兵符，情況就應該還好。

國泰金控（2882）總經理李長庚表示，黃仁勳回任，讓台灣供應鏈廠商暫時鬆了一口氣，目前合作架構與方式可望延續。

李長庚認為，台灣是AI發展的主要受惠國之一，除美國外，台灣可能是受益最多的國家，因此樂見AI產業持續發展，也期待台灣供應鏈廠商能持續掌握商機、維持獲利成長。

兆豐金（2886）總座張傳章昨日在法說會上也被問到這個議題。

他表示，黃仁勳重掌輝達，有助降低市場對輝達營運方向、AI供應鏈訂單能見度兩大疑慮，並提振全球科技股及投資人風險偏好。