黃仁勳重掌輝達，加上台積電（2330）高層日前赴輝達美國總部全力支援，兩大產業定海神針同步出手，一掃過去11天籠罩市場的權力空窗陰霾，更意味全球AI算力基礎建設擴張全面重回正軌。

市場看好，台積電先進製程與CoWoS先進封裝領軍的資本支出將持續推進，鴻海（2317）、廣達（2382）等AI伺服器代工廠，以及台達電（2308）、光寶（2301）、奇鋐（3017）等關鍵元件廠接單疑慮也隨之消弭，AI長期趨勢持續看俏，將讓台灣「輝達AI鏈」未來數年持續迎來好光景。

業界分析，黃仁勳在AI產業具備無可取代的樞紐地位，多年來頻繁走訪台灣供應鏈，促成北美雲端服務大廠與台廠近乎零距離的直接協作模式，讓台灣穩坐全球AI硬體軍火庫的核心位置。

在「輝達＋台積電」緊密綁定的架構下，台積電先進製程與先進封裝的投資力道逐年墊高。

除了半導體上游吃下定心丸，下游AI伺服器組裝陣營的擴產底氣也同步轉強。鴻海董事長劉揚偉先前便強調，將持續深化與輝達在次世代GPU與網路平台的合作，憑藉橫跨亞洲、北美與歐洲的全球製造網絡，全力支援新世代AI基礎設施的規模化量產。

廣達、緯創（3231）也已獲輝達包下大筆L6產線，涵蓋雙方在北美新設的關鍵產能。