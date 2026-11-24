鴻海尋求發行零息的可轉換債券，最多籌募15億美元。鴻海在黃仁勳重返輝達、帶動台灣股市上漲後，宣布了這項融資計畫。

根據彭博看到的交易條款，鴻海計劃發行12億美元可轉債，並可以選擇把發行規模增加3億美元，所得將用於採購海外原物料。

黃仁勳重掌輝達的消息，促使台股在24日引領亞洲科技股反彈。鴻海5月以來一直打算發行可轉債。該公司本月稍早申請將募款案延期三個月，等候更有利的發行時機。

台灣AI供應鏈企為滿足AI基礎設施的建設需求，今年發行可轉債與股票的募資規模，創下紀錄。但投資人擔憂鉅額AI投資能否獲得相應回報，全球科技股遭遇猛烈拋售，讓相關融資交易前景蒙上陰影。

鴻海是輝達主要的伺服器組裝合作夥伴。公司季度利潤超出預期，並預計全球AI支出激增，明年營收將出現強勁成長。