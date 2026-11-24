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德州布局有進展了？台積電最新說明來了
路透社報導，台積電（2330）向德州政府提出申請，有意在德州布拉左斯郡投資興建晶片製造設施，能否獲得房產稅減免是決定性因素。對於該議題台積電24日晚間提出最新回應。
依據路透社報導，台積電子公司TSMC Arizona Corporation向德州提出文件，有意在德州布拉左斯郡（Brazos County）投資226億美元興建晶片製造設施，擬採用2奈米或更先進製程技術，生產用於人工智慧（AI）、高速運算及行動裝置晶片。
依據外電報導，文件提及台積電擬在布拉索斯郡建的廠區占地超過3,200英畝，將包含一座或多座晶圓廠及相關支援設施。
台積電晚間回應表示，提交申報資訊，以確保在持續評估該地區潛在投資的過程中，與當地維持透明且良好的溝通。
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