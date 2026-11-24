宏碁（2353）集團子公司海柏特（6884）不僅維修生意夯，跨入附加價值服務（VAS）成績不俗，拿下台灣大型外送平台合作，協助其收單機台採購換機合約，馬來西亞接獲高速公路CCTV標案，7月又跟菲律賓空調品牌合作賣冷氣，印尼跟泰國第3季更奪網路交換器維修合約。

海柏特以3C維修起家，目前有50家以上品牌合作提供7國售後維修服務，執行長林俊男指出，公司正跨入HSN3.0，也就是從維修服務跨入正從傳統的「資訊產品維修服務公司」，積極轉型為「亞太區售後服務平台」。

海柏特前三季營收12.4億元，年增46%，但獲利年增9.6%，毛利率也比2025年下滑，對此公司表示今年大幅衝刺附加價值服務（VAS）業務成長，但該部分業績包含硬體銷售，使毛利率結構相對比純維修低，導致整體毛利率呈現微幅下滑。後續獲利能否跟營收同步交出亮麗表現成投資人關注焦點。

公司表示，目前階段全力追求獲利規模的極大化，核心關注點在於營業利益與稅後淨利總額的絕對成長，因此，不會勉強力守單一毛利率水準。

海柏特目前替超過50家品牌3C客戶提供維修服務，今年新替台灣大型外送平台提供商米收單機的採購、維修跟舊機更換安裝服務，第2季度也取得科沃斯掃地機器人台灣區售後維修服務，泰國跟印尼則取得網路交換器大廠的售後維修服務，從過去修消費性電子跨入修企業商用設備。

不只如此，海柏特今年7月也跟菲律賓的空調機品牌合作，雙方合資設立第一家門市，提供售後安裝、維修、保養及販售等服務，從單純原廠授權B2B跨入B2C業務，由於冷氣保養是經常性收入，讓商業模式也跨入附加價值服務業務。

另外，馬來西亞團隊更拿下高速公路CCTV建置標案，從規劃及土建工程都一手包，成為VAS營收衝高關鍵，加上第3季度併購當地手機維修Miifix取得51%股權，挹注營收，對於第4季營收能否再衝高？林俊男表示「樂觀！」並強調海柏特最終目標是成為亞太區指標性的售後服務平台。

今年海柏特也前進印度，不過尚未有實質營收，林俊男表示，今年該市場剛啟動，目前正處於「打底階段」，同步建置組織、人員、流程與系統，初期先從非Acer的企業客戶（B2B）、料件銷售與設備維運服務切入，期望2027年能成為貢獻度排名前列的市場。