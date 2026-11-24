晶華國際酒店集團董事長潘思亮24日表示，輝達（NVIDIA）董事長黃仁勳回歸絕對是好事，是感恩節也是耶誕節最好的禮物，這個好消息救了台灣，讓台灣的AI榮景至少可以延續兩年。

台北晶華酒店攜手路易威登點亮全台飯店室內最高聖誕樹，潘思亮指出，黃仁勳不只是代表輝達，更代表整個AI產業的未來，且輝達與台灣供應鏈關係緊密，黃仁勳回歸可降低市場不確定性，讓AI產業發展更加穩健。

潘思亮表示，黃仁勳是台灣子弟，輝達與台灣供應鏈有密切連結，黃仁勳的角色及其所創辦公司的產業定位，具有不可取代性，就如同蘋果與創辦人賈伯斯的關係。他認為，市場原本對輝達發展產生不確定性，甚至擔心AI產業是否因此受到衝擊，但這樣的情況並不合理，也難以想像。

他認為，這次事件未必是壞事，經過市場震盪後，AI產業未來發展可能會更加穩健，不再一味追求成長速度，而是更重視各方面的平衡。尤其AI已是人類重要的未來趨勢，從資料中心到AI相關硬體訂單，台灣仍具有不可取代的供應鏈優勢。

談到美國政策對AI產業的影響，潘思亮認為，美國期中選舉對AI產業及台灣的影響，可能遠大於輝達近期面臨的風波。

他指出，美國資料中心未來有相當高比重將設在德州，地方選舉結果及政策走向，都可能牽動後續資料中心建設進度，進而影響AI產業發展。

晶華國際酒店集團董事長潘思亮說黃仁勳回歸是感恩節、耶誕節最好禮物。記者黃淑惠／攝影