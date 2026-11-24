兩年一度的全球電子產業盛會「2026年德國慕尼黑電子展（electronica 2026）」日前圓滿落幕。定位為AI 軟硬體整合的「AI System company」、並以「軟體帶動硬體」為核心戰略的擷發科技（7796）今年首度參展，展出「AI 無人機系統」、「AI 車載系統」，以及「AIVO」與「XEdgAI」雙邊緣 AI 軟體平台。

擷發科表示，四天展期累計吸引超過上千人次國際買主與產業專家造訪，其中首度在歐洲亮相的「AI 無人機系統」詢問度最高，佔整體訪客逾六成；「AI 車載系統」以及「AI 軟體與 ASIC 設計的軟硬整合服務」緊追在後，顯見歐洲業界對邊緣運算實務落地的迫切需求。

擷發科技董事長楊健盟觀察，歐洲擁有深厚的工業、汽車與航太基礎，當地一線大廠對 AI 的需求早已跳脫單純的硬體規格比拚，而是更看重在終端直接運作的軟硬體整合方案，這與擷發科技長期堅持的「軟體帶動硬體」策略完全契合。此行不僅讓歐洲市場直接看見台灣在 ASIC 晶片設計與邊緣 AI 軟體的研發能量與市場實績，也進一步深化與既有國際夥伴的技術連結，帶回許多具體的市場回饋。

這次在展場最受矚目的「AI 無人機系統」，正好切中歐洲近年對國防自主、特殊任務與智慧物流的實際需求。展會期間包含歐洲、中東及南亞等多國國防供應鏈與物流業者，紛紛針對具備軟體定義無線電（SDR）、抗電子干擾能力的特殊任務機型，以及符合歐盟規範的大型六軸物流無人機，進行規格詢問與可行性探討。這股熱潮也順勢帶動底層晶片設計的討論，多家歐洲航太大廠與無人機關鍵零組件業者，考量現行通用型 GPU 在終端運作的功耗瓶頸，皆主動與擷發科技展開無人機專屬 ASIC 晶片架構的技術交流與規格洽談。

擷發科技憑藉「AI 車載系統」與駕駛監控系統（DMS）已獲國際一級供應商採用並實際交貨的實績，吸引德國、法國等豪華車廠以及中東、印度 Tier 1 供應商前來了解 AI 模型整合至前後裝設備的實作細節，並就未來的 ODM 與客製化需求展開洽談；同時間，也有多家東歐及歐亞區域的汽車電子代理商表達引進意願。

擷發科技的 AI 軟體平台與生態系合作也有不少斬獲。AIVO 平台於展會期間與全球物聯網連線平台、無線模組廠及工業遙控供應鏈業者，針對遠端影像 AI、智慧製造 SOP 品質檢測與多機巡檢等場域進行應用交流。XEdgAI 平台則具體呈現跨國軟硬整合的成果，擷發科技與策略夥伴立端科技（Lanner）合作，將最佳化後的 AI 軟體部署於立端科採用 NVIDIA 架構的邊緣運算平台（EAI-I233），展現高度的系統穩定性；XEdgAI主打的「AI意圖解析」 IntentSentinel 服務，也吸引歐洲多家安全監控系統商的目光，後續將進一步評估當地市場的商業導入模式。