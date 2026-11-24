工研院24日舉辦「工研院科技公益經驗分享交流研討會」，聚焦「韌性社會」、「科技平權」與「科技教育」三大核心主軸，邀請公益夥伴齊聚一堂，分享科技導入公益的經驗與歷程。現場展示近10項科技永續與創新應用成果：「肢體聲創科技」協助聽障者化被動為創作者，「AI智慧三寶」弭平聽障者數位落差，「生物炭資材」協助花蓮馬太鞍部落復耕、那羅部落農產加值，「古蹟數位化保存與虛擬手語導覽」更協助聽障者使用資訊更平權；期盼透過科技應用的力量，持續打造共融永續的幸福臺灣。

工研院院長張培仁指出，工研院始終秉持企業責任與社會關懷的承諾，持續以科技投入公益已邁入第15年，面對全球極端氣候的挑戰及AI科技快速轉變，科技也應加值成為守護弱勢、維持社會安定與持續擴散的關鍵力量。工研院長期串聯相關產業社團與公益夥伴，將技術導入偏鄉與弱勢團體，包括協助部落進行災後重建與農產品增產、弭平身障者與弱勢族群數位落差、讓科技教育種子持續播撒在偏鄉孩童心中。未來工研院將持續與公益夥伴並肩同行，延續科技公益的核心精神，在臺灣各地推動更多具社會價值的公益科技應用。

今天展示的科技包括：

一、AI智慧三寶，實現高齡視障數位平權：為弭平高齡長者與視障朋友在數位時代的落差，工研院將「AI智慧三寶」（金援寶、防詐寶、安照寶）結合再生電腦，打造兼具實用與關懷的數位平權工具，協助弱勢族群實際操作數位科技，並將實務經驗回饋給研發團隊精進優化；亦積極在地方培訓種子教師，將一次性科技轉化為深度培力，讓科技普及至每個角落。

二、虛擬手語導覽與視覺互動科技，落實聽障者資訊平權：為落實文化平權，工研院整合臺文館數位保存、3D模型、透明顯示器及投影技術，首創「古蹟數位化保存與虛擬手語導覽」應用，將古蹟文化資訊精準轉化為聽障朋友可直觀接收的虛擬手語導覽，提升聽障友參與活動的可近性，已吸引大批聽障團體參訪。為提升聽障者文化參與度，透過結合辨識型AI與TouchDesigner視覺互動技術，精準進行肢體與手語辨識及影音體感觸發，將臺灣文學獎作品進行客語與臺語作品轉譯，首創國內「手語」新詩，擴大聽障者的作品能見度。更攜手臺灣文學館、原住民詩作者及公視手語主播於多場國家級藝術節與演唱會演出，吸引數千人次體驗，讓手語升華為跨語言、跨文化的公共藝術。

三、科學化土壤改良與農產加值科技，讓花蓮與新竹部落農產災後重生，恢復韌性：為協助極端氣候對馬太鞍部落農產影響，工研院運用生物炭與有機質，協助部落進行土壤酸鹼及元素分析與改良，提升原生植物「石薺薴」產量之餘，更導入精油萃取與成分分析技術，提升農產品附加價值。該技術也協助新竹尖石鄉那羅部落將農產品剩餘物轉化為高附加價值加工品，並串聯當地泰雅文苑，建立從科學種植到加工加值，從品牌銷售到教育回饋的在地自主營運模式，將收益直接回饋部落孩童教育，實現產業永續正向循環。

四、打造ITRI Kids Lab，將永續理念扎根至孩童心中：為了培養偏鄉與弱勢學童對環境關懷、科學素養與永續的行動力，工研院攜手臺南市政府、成大昶閎公司、樂土、活水泉源企業社等多個企業與NGO夥伴，建立「ITRI Kids Lab」，將災後廢棄材料化為教育資材，帶領中小學師生認識風災留下的回收材料、分類過程，透過擴香石手作體驗，將「修復」轉化為「再生」的種子扎根在孩童心中。還舉辦「綠色城市造夢營」與「AI智慧乳牛飼養解密」等科學行旅，透過太陽能車組裝、風力小燈塔與生質能水果電池實驗，持續推動科技教育普惠理念，實踐永續教育與公益關懷。

2025年丹娜絲颱風重創臺南沿海地區，造成校園與社區環境受損，工研院結合科技研發與循環材料應用，將災後餘料轉化為永續教育教材，讓學童親手完成兼具環保與生活應用價值的循環擴香器，實現「從修復到再生」的理念。工研院／提供