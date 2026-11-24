黃仁勳閃電回鍋擔任輝達（NVIDIA）執行長，對此，宏碁（2353）董事長陳俊聖24日指出，非常歡迎Jensen（黃仁勳）回到這個產業，他認為，（黃仁勳復職）這件事最好的形容就是非常戲劇化，因為就是在幾天之內發生。

黃仁勳於今年11月12日因婚外情與國安疑慮辭去執行長，但僅隔11日便獲董事會一致投票通過復職。

宏碁集團24日舉行旗下子公司聯合法說會，陳俊聖於會後接受媒體提問，回應黃仁勳回鍋一事。

陳俊聖表示，非常歡迎 Jensen回歸到這個產業，也歡迎他明年再到台灣來參加台北國際電腦展（COMPUTEX）。

陳俊聖指出，輝達是AI產業最重要的公司，可能沒有之一。這件事（黃仁勳）最好的形容就是非常戲劇化，因為就是在幾天之內發生。

針對黃仁勳回歸，可望降低市場對Neocloud廠商「循環融資」的憂慮，陳俊聖指出，原來擔憂的是黃仁勳如果離開，這個循環投資是不是會斷裂？但那現在他回來，應該還好。

陳俊聖分析，這個循環經濟可能會持續。而Jensen給這個產業的信心，是最重要的一塊，因為這個中間，它有牽涉到金融業的槓桿。對Neocloud的融資。

針對美國對AI晶片監管趨嚴，陳俊聖指出，宏碁自己要非常小心，他也跟宏碁的團隊，不管是電腦核心事業，或宏碁的子公司新事業，不斷強調宏碁對KYC（Know Your Customer）掌握，不只是直接客戶，客戶的客戶到最後最終用戶，宏碁都能夠掌握得到。

他說，這樣的情況下，宏碁才能夠出貨。這個是宏碁對自身的要求，能夠避免掉公司在未來發展的過程當中的風險。