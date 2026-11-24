美國總統川普主導下，輝達（NVIDIA）董事會同意執行長黃仁勳復職，帶來全球科技股歡慶行情，台股在這波反彈行情驅動中，上演驚人反攻。11月24日台股跳空開高飆漲，盤面一路到終場呈現紅通通，根據統計，台股ETF共有51檔飆出漲停板；另有四檔是屬於不受漲跌幅限制的海外ETF，以及四檔台股槓桿型ETF飆出逾10%漲幅。

過去12天，全球AI概念股經歷短線急殺、估值重整後，美股與費城半導體指數成份股迅速獲得買盤回補。第一金投信投資長張正鼎指出，這波資金快速回流半導體族群，市場焦點重新拉回AI算力與基本面成長，大漲緩解先前因高層異動引發的科技股折價壓力，同時也是美國政府再次宣示，美國AI霸權與金融穩定的國安戰略，台股在這波震盪中股價拉回深，估值下修後、獲利仍維持動能，提供中長線逢低進場台股的投資機會。

張正鼎說明，從美國戰略性政策觀察，輝達的核心技術與商業擴張策略不會因短期風波轉向，台股AI供應鏈與輝達動向高度連動，黃仁勳回歸，也使得AI供應鏈訂單定價及後市展望維持正向，台股投資前景樂觀看待。根據MSCI統計，2026年台股獲利成長率超過70%，2027年在高基期的評估也有25%以上的成長率，部分半導體台廠預估，2027年訂單出貨比仍介於1.3倍至2.7倍；輝達事件影響仍在可控區間，2027年台灣AI供應鏈訂單無虞。

不過，張正鼎仍提醒，輝達事件仍需留意美國商務部、國會及加州檢察單位對晶片出口管制與合規性的調查，後續仍是影響相關股價與台灣供應鏈的變數，一旦調查違反禁令帶來追繳及罰款等，可能對股價估值帶來折價風險，近期全球股市、台股表現激情過後，投資者仍宜謹慎，同時關注第4季財報，適時調節科技股配置部位。