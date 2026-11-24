聯寶電子（6821）24日宣布，憑藉優異的產品品質、技術研發、穩定交付及客戶服務能力，榮獲全球網通設備大廠中磊電子（5388）頒發「2025 金牌供應商獎」，展現聯寶長期深耕網通磁性元件領域的技術實力與供應鏈競爭優勢。聯寶表示，此次獲獎不僅代表國際重要網通客戶對集團長期合作表現的肯定，更彰顯聯寶在產品開發、製造品質及供應鏈管理等方面的整合能力。

聯寶長期專注於網路通訊磁性元件及電源相關產品研發製造，核心產品涵蓋LAN 變壓器、PoE 供電、電源模組等高階磁性元件，廣泛應用於LAN 網路設備、無線基地台、寬頻網通及PoE 供電系統。

近年更積極掌握Wi-Fi 7/8、DOCSIS 4.0 及高功率PoE 等新世代網通規格升級商機，並將磁性元件技術延伸至低軌衛星地面接收設備及AI 高效能電源應用領域，亦陸續推出支援200W PoE 供電的1G LAN Transformer、RJ45 整合型網路連接器模組及120W PoE 直流變壓器等產品，透過擴充產品規格與整合能力，期望提高單一系統中的產品供應機會。