根據TrendForce最新《LED顯示屏模組季度成本與市場分析》報告，2026年第4季由於PCB價格持續調漲，推升COB/SMD LED顯示屏成本，以P1.25（像素間距為1.25mm）產品為例，COB/SMD LED顯示屏整體BOM cost季增約2%，延續第3季的上升態勢。相較之下，P1.25 MiP LED顯示螢幕則因封裝價格下滑，BOM cost季減約4%。

觀察第4季COB、SMD、MiP LED顯示屏成本結構，PCB為價格變動幅度最大的零組件，尤以4層板的成本季增10-15%最為顯著。究其主因是上游電子玻纖布產能被AI運算、高速載板等高附加價值應用占據，大廠優先保障對高附加價值板材的供應，同時收緊其他板材的配貨，導致交期拉長。此外，玻纖布擴產周期長，短期內新增供給有限，庫存維持在低點，成為拉動PCB價格、進而墊高LED顯示屏成本的關鍵因素。

和2026年第3季相比，第4季LED顯示屏電源價格呈現下跌，尤其高端產品的降幅介於5-15%之間。MiP LED封裝光源價格季減9%左右，雖然促使本季P1.25 MiP LED顯示屏成本下滑，但仍高於常規SMD LED封裝或Mini LED晶片價格，是MiP LED顯示屏整體BOM cost處於高位的原因。而其他原材料，包括Mini LED晶片、SMD LED封裝、驅動IC和控制器等，第4季成本皆維持穩定。

TrendForce表示，預期2027年第1季PCB價格仍將牽動LED顯示屏的成本變化，從目前PCB上游原料供需情況來看，預計高階板價格將維持上漲，但漲幅將會收斂，常規的2層板價格則可能維持穩定或有所下滑。至於其他原料，預計將會持平前一季或微幅下滑。綜合上述因素，預估2027年第1季LED顯示屏的BOM cost將趨於穩定。