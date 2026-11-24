記憶體模組大廠威剛（3260）24日完成300億元永續聯合授信案簽約，獲9家金融機構參與、超額募集。資金將用於償還金融機構借款及充實中期營運周轉金，優化財務結構，並支應後續營運成長需求。

本案由臺灣銀行、華南銀行、第一銀行及兆豐銀行統籌主辦暨擔任管理銀行，簽約儀式於臺灣銀行舉行，由威剛董事長陳立白與臺灣銀行董事長凌忠嫄共同主持。聯貸條件結合溫室氣體排放量等永續指標，依指標表現提供相應利率減碼，鼓勵企業持續落實永續經營。

威剛表示，AI帶動記憶體產業進入新一波成長循環，公司透過市場研判及前瞻庫存策略，推升今年前三季合併營收達1,172億元、年增215%，稅後純益325億元，營收及獲利均創歷史新高。此次取得聯貸資金，將為營運布局提供更穩健的資金後盾。

在記憶體本業之外，威剛持續拓展企業級儲存及AI運算市場，旗下企業級儲存品牌TRUSTA布局資料中心應用，威剛工控則深耕工業級嵌入式儲存，擴大產品與服務的應用場域。

多元事業方面，威剛轉投資的台灣運動彩券於2024年續任發行機構，2025年全年銷售額達710億元，年增10.4%，創歷史新高，並挹注國家運動發展基金近77億元。公司也持續布局運動休閒、文創娛樂、電競及智慧移動等領域，透過本業與跨域事業並進，增加長期成長動能。