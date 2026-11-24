隨著量子運算技術持續發展，現行密碼技術面臨新的資安挑戰，金融業也開始布局下一階段的密碼防護機制。因應金融監督管理委員會發布「金融業後量子密碼遷移參考指引」，財團法人資訊工業策進會（資策會）20日於「CYBERDAY 2026資安產業日」舉辦「金融業應對金管會後量子遷移參考指引－合規解決方案論壇」，結合專業輔導團隊與實務工具，協助金融機構進行密碼資產盤點及後續遷移，並邀集4家國內資安業者分享技術解決方案，本次論壇共吸引國內45家金融機構及資安業者、超過百人參與，促進金融與資安產業交流合作，推動金融產業逐步建立後量子密碼防護能力。

資策會執行長范俊逸表示，金管會已提出「風險導向、分期分流」的遷移原則，為金融機構提供明確的推動方向，從密碼資產盤點、風險評估到遷移規劃，逐步落實後量子密碼遷移。企業亦可把握此次轉型契機，全面檢視既有加密及數位簽章機制的適當性，進一步強化機敏資料的保護。

同時，范俊逸鼓勵國內具備 PQC 技術能量的資安業者與金融機構深化交流，透過解決方案分享及實務合作，共同推動後量子密碼遷移，提升臺灣金融產業整體資安韌性。

鴻海研究院執行長暨後量子資安產業聯盟召集人李維斌也指出，企業推動後量子密碼遷移仍面臨技術成熟度、投資時機及導入成本等挑戰。金管會提出遷移指引將帶動金融業投入相關準備工作，其累積的實務經驗將有助於其他產業降低試錯成本。後量子資安產業聯盟將協助促進跨產業合作，建立可供各產業參考的遷移模式，厚植臺灣產業資安實力，強化國際供應鏈信任與競爭優勢。

在專題分享中，資策會資安所主任蕭榮興以「國際合規趨勢與後量子遷移建議」為題，解析國際後量子密碼標準與政策發展，資策會表示已參考最新國際規範及產業實務經驗，規劃於2027年年中公告《後量子密碼遷移指引》修訂版本，協助產業掌握國際最新規範。

為協助金融機構掌握不同階段的遷移需求，論壇邀請開啟資安系統、普鴻資訊、解智能資料梳理及翔立光等4家國內資安業者，分別從密碼資產盤點、系統升級到技術整合的實務解決方案。

在前期盤點與評估方面，開啟資安系統技術總監黃定宇介紹後量子密碼盤點與遷移評估服務，協助金融機構掌握既有密碼使用情形，作為後續遷移規劃的依據。

針對系統升級與開發整合，普鴻資訊資安長洪存仁分享如何透過金鑰管理、憑證管理及密碼敏捷性架構，降低金融機構既有系統升級的複雜度；解智能資料梳理創辦人暨執行長呂佳諺則以QSKM開發套件為例，說明後量子密碼技術如何整合至系統開發流程，提升導入彈性。

另外，翔立光技術長廖進益則介紹後量子加密閘道器的應用情境，提供金融機構評估既有系統防護升級的另一種技術選項。

資策會資安所所長李榮三強調，後量子密碼遷移涉及既有資訊系統、資安架構及跨機構協作，並非單一技術或設備升級即可完成。本次論壇展現結合資策會研究能量與國內資安業者的技術方案，可協助金融機構因應從密碼盤點、風險評估到系統整合的遷移需求。未來資策會將持續發揮專業輔導與技術整合能量，擴大串聯國內資安業者，協助不同產業運用國產解決方案推動後量子密碼遷移與應用，提升各產業對抗量子攻擊能力並符合國際合規需求。