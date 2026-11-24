針對媒體報導中小企業AI導入率偏低，學者呼籲政府重視企業實際需求，經濟部今天表示，去年10月成立「產業競爭力輔導團」，協助企業導入AI，截至目前已累計協助逾1.5萬家企業。根據調查，受輔導企業平均營收增加新台幣268.6萬元、營運成本節省42.9萬元，顯示AI導入已逐步展現經營效益。

經濟部中小及新創企業署透過新聞稿指出，為協助中小微企業因應缺工、營運成本增加及產業競爭等挑戰，經濟部去年10月成立產業競爭力輔導團，整合經濟部各署司、技術法人及地方產業公協會資源，深入產業聚落及企業營運現場，提供需求診斷、人才培育、AI工具導入及實地輔導等服務，截至目前已累積協助1萬5193家企業導入AI應用。

根據財團法人人工智慧科技基金會發布的「2026台灣產業AI化大調查」，台灣製造業AI普及率已從2024年的12.3%提升至2026年的38.5%，服務業也從27%提升至38.7%，顯示產業AI應用持續普及。

中企署表示，政府推動中小微企業轉型，除關注AI應用普及率，也重視企業接受輔導後的實際經營效益。根據今年中小微企業數位轉型輔導成效調查，受輔導企業平均帶動營收增加268.6萬元、節省營運成本42.9萬元，並帶動企業自主投資及員工加薪。

在營運效率方面，受輔導企業平均作業時間縮減12.6%，且超過6成企業表示，員工平均生產力提升5%以上。

針對媒體報導中引用的中小企業AI導入數據，中企署說明，相關數據出自「2025中小企業白皮書」，調查期間為去年6月至7月，對象為員工數10至199人的企業，有效樣本數1207家，反映當時企業已導入及規劃導入AI的情形。由於調查在產業競爭力輔導團成立前即已完成，因此尚未反映後續輔導措施及今年政策推動成果。

中企署指出，為降低企業AI導入門檻，未來將持續深入各地產業聚落，並透過「SME AI資源平台」提供單一服務入口，協助企業盤點經營需求，依數位能力及產業特性媒合適合的輔導資源。

在人才培育方面，政府將運用「中小企業網路大學校」提供AI基礎學習課程，並開設各產業AI實作專班，協助企業將所學應用於實際工作流程，進一步導入AI工具，改善生產製造、營運管理及行銷客服等作業，也將透過成功案例分享及供應鏈帶動，擴大企業AI應用。

中企署表示，政府已規劃「支持及壯大中小微企業方案」，未來8年將加碼投入1000億元，協助中小微企業人才培育、技術研發、數位及淨零轉型與資金融通，並強化AI工具導入及AI算力應用支持，後續也將持續依企業實際需求及應用成效滾動檢討政策，協助企業改善經營體質、創造商機及提升競爭力。