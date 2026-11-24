從台大畢業典禮上的「跑起來」，到北士科的輝達海外總部藍圖；從Computex舞台上的台灣供應鏈背板，到夜市攤位前的排隊人潮，黃仁勳每次回到台灣，總能掀起一波話題。無論是科技產業布局、與台積電的合作情誼，還是私下走訪餐廳、用台語與民眾互動，都讓這位輝達共同創辦人成為台灣網路上的熟面孔。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀測2023年1月1日至2026年11月15日的網路聲量，盤點黃仁勳對台灣的五大影響，涵蓋AI產業投資、半導體供應鏈、美食觀光話題、文化認同與國際科技展會，帶你一次掌握他在台灣引發的產業、生活與社會討論。

黃仁勳請辭最新進展：表態願回任 董事會無意讓他復職？

《網路溫度計DailyView》

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黃仁勳於2026年11月12日宣布辭去輝達總裁、執行長及董事職務；11月18日凌晨0時18分，於X平台發文，黃仁勳首度公開回應外界聲援，感謝朋友、業界同事，以及素未謀面的民眾對他與家人的支持。黃仁勳在貼文中坦承，自己沒有達到輝達對員工的標準，也在私人生活中犯下嚴重錯誤，並表示對董事會造成困擾深感懊悔，會全力配合董事會進行獨立調查。

談到外界呼籲回任一事，黃仁勳表示，離職後陸續收到輝達員工、投資人、商業夥伴及客戶希望他重返執行長職位的聲音。他強調，如果董事會認為由他回任符合股東、員工、公司及美國的最佳利益，他將很榮幸接受這些呼聲，重返執行長職位。

不到數小時，輝達董事長瓊斯（Harvey Jones）在2027會計年度第三季財報電話會議一開場就直接回應，董事會已一致接受黃仁勳的辭呈，「無意讓他回任執行長」。黃仁勳此次表態仍是有條件的回任意願，後續還有許多變化因素。

其他科技領袖聲援：

・超微（AMD）執行長蘇姿丰11月17日出席TomorrowX峰會時表示，輝黃仁勳是業界「非常傑出的領袖」，雜音終將隨時間平息。

・亞馬遜創辦人貝佐斯18日在Semafor舉辦的論壇上表示，黃仁勳值得欽佩，雖坦言不清楚細節、無法判斷他是否該回任，但建議輝達董事會若不讓黃仁勳復職，應從內部挑選接班人。

・特斯拉執行長馬斯克先前已在X表態支持讓黃仁勳復職的連署，19日在《紐約時報》DealBook峰會上表示，輝達撤換黃仁勳「就像在連勝期間把喬丹踢出球隊」，直言「沒有人能真正取代Jensen」，也認為黃仁勳並未對美國不忠。被問到是否會延攬黃仁勳時，馬斯克反問「誰不想聘用Jensen？」但也表示黃仁勳能否回任，最終仍由輝達董事會或股東決定。

＃影響一、投資和設立據點

網路聲量：263,364筆

在黃仁勳帶領下，輝達持續深化在台布局，從設立人工智慧創新研發中心、建置Taipei-1超級電腦，到2025年與鴻海合作打造AI Factory超級算力中心，逐步擴大台灣的AI研發與運算資源。至於輝達海外總部選址北投士林科技園區，則讓這波在台布局進一步延伸至企業據點，也成為此面向中聲量最高的話題。

輝達海外總部落腳北士科 為台灣AI產業帶來投資期待

網路聲量：178,864筆

一座尚未動工的海外總部，卻是黃仁勳對台灣五大影響中討論度最高的議題。

2023年，北士科與輝達幾乎沒有交集，全年只有29筆討論；2024年也僅有1,617筆；黃仁勳2024年6月終於透露，輝達有意在台灣設立總部，並提及高雄、台北可能的投資布局。真正的轉折出現在2025年5月19日，黃仁勳在台北流行音樂中心舉行的Computex主題演講中，正式宣布輝達海外總部將落腳北投士林科技園區。

總部選址確定後，土地取得過程一度出現變數。北士科T17、T18基地原由新光人壽取得地上權，雙方後續因土地移轉與契約問題陷入僵局，讓輝達進駐計畫一度面臨不確定性，也引發苗博雅等人關注。直到2025年11月，北市府與新光人壽完成合意解約，土地重新回歸市府，總部進駐案才有進一步推展的空間。

2025年北士科相關聲量達126,315筆，占四年總量約70.6%，顯示總部選址與土地爭議是主要討論焦點。2026年2月，台北市政府正式與輝達簽訂T17、T18基地地上權契約，總部計畫進入新階段。同年11月3日，黃仁勳過去談及市府協助選址的演講片段再度受到關注，他曾在台上請民眾打電話給市長的畫面被網友翻出，帶動當日聲量達5,736筆，創下2026年單日新高。

值得注意的是，黃仁勳請辭後，北士科總部是否受到影響也成為外界關注焦點。台北市政府11月13日表示，地上權案由輝達在台子公司「台灣輝達經典股份有限公司」簽約，履約保證金、權利金及地租均已依約繳付，目前履約正常。總部建造執照申請已於2026年7月提出，相關設計也陸續進入審議程序，後續仍須完成審查並取得許可才能施工。

從2025年宣布選址、歷經土地協商，到2026年正式簽約並進入籌建程序，北士科總部計畫已從最初的選址話題，逐步進入實際籌備階段。儘管黃仁勳請辭引發外界疑問，北市府目前仍表示履約正常，後續進度也將持續受到關注。

＃影響二、帶動美食與觀光

「仁來瘋」旋風：美食足跡帶動生活文化

網路聲量：221,567筆

每次來台，黃仁勳的行程總受到關注，從餐廳、夜市到各地特色小吃，都可能成為社群討論焦點。他走訪各地品嚐台灣美食，也曾與台灣企業界人士共進兆元宴，讓科技領袖的日常足跡延伸成生活文化話題。

「仁來瘋」席捲全台 黃仁勳美食足跡成朝聖熱點

網路聲量：86,822筆

黃仁勳來台，除了科技圈關注他的每場演講，連他今天去哪裡吃飯、逛哪個夜市，都成為全民追蹤的話題。2024年Computex期間，這股熱潮更被外媒稱為「仁來瘋」（Jensanity）。從餐廳外守候的民眾、一路跟拍的媒體，到搶著合照、索取簽名的粉絲，黃仁勳在台灣受到的歡迎，儼然像是流行巨星來台。

這股熱潮也反映在美食相關話題的聲量上：2023年相關討論僅有2,735筆，2024年便暴增至32,487筆，約為前一年的12倍。當時黃仁勳走訪寧夏夜市、通化街夜市，也多次造訪熟悉的餐廳；他曾公開提到喜歡花娘小館的「蒼蠅頭」，也讓這家餐廳及招牌料理隨著他的美食足跡受到更多關注。隨著他的用餐足跡受到媒體報導，「黃仁勳美食地圖」逐漸成形，不少民眾也跟著他的行程尋找同款美食。

2024年5月，黃仁勳在磚窯古早味懷舊餐廳宴請台灣供應鏈夥伴，席間與媒體及守候民眾互動，還高喊「我愛台灣」。餐廳內的宴席受到關注，餐廳外也聚集大批民眾等待一睹風采。路透社當時報導，黃仁勳在台灣受到如流行巨星般的追捧，連他造訪過的餐廳也因此生意興隆。

「仁來瘋」的討論也不只限於餐廳。從夜市行程到與台灣供應鏈夥伴齊聚的兆元宴，都成為網友關注焦點。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體統計，黃仁勳夜市行程相關討論累積82,594筆，兆元宴則有71,587筆，顯示他的飲食喜好、日常行程與公開聚會，都能延伸成網路熱門話題。

到了2026年，黃仁勳與台灣美食的連結仍持續受到關注，GTC Taipei相關活動背板甚至列出多家餐廳，讓網友笑稱「你怎麼在背板偷渡餐廳啦」。從私下造訪、媒體追蹤，到粉絲按圖索驥朝聖，黃仁勳的美食足跡早已超越單純的用餐紀錄，成為「仁來瘋」現象中最貼近日常生活的一部分。

＃影響三、供應鏈訂單

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Made in Taiwan供應鏈撐起全球AI

網路聲量：135,739筆

黃仁勳多次公開肯定台灣供應鏈的關鍵角色，而台積電、鴻海、廣達、緯創等企業，也分別參與晶片製造、零組件供應及AI伺服器組裝等產業環節。隨著AI需求持續擴大，相關合作關係與訂單動向，也牽動外界對台灣半導體及電子製造產業的關注。

串聯台灣半導體供應鏈 強化全球AI產業合作

網路聲量：102,733筆

台積電與輝達長期合作，是黃仁勳與台灣科技產業關係中最受關注的一環。除了晶片製造，台灣半導體與電子製造業者也在輝達全球AI基礎建設中扮演重要角色，參與範圍涵蓋零組件供應及AI伺服器組裝。

輝達2026年5月底公布，台灣擁有超過500家輝達生態系合作夥伴，Vera Rubin AI基礎架構所需的MGX機架元件，也有超過100萬個來自台灣25個工廠據點。合作企業涵蓋台積電、矽品、景碩、京元電、欣興等半導體與零組件業者，以及鴻海、和碩、廣達、緯創、英業達等系統製造廠商，從晶片製造、零組件生產到整機組裝，都能看到台灣供應鏈的參與。

台積電與輝達的合作也不只限於晶片供應。2026年6月，輝達公布台積電運用旗下加速運算與AI技術，協助半導體設計及製造流程，顯示雙方合作已從硬體供應延伸至製程與晶圓廠營運。除了產業合作，黃仁勳與台積電的互動也經常成為網路話題。2024年6月，他稱台灣是「重要的國家」，部分中國網友對此用詞提出質疑，黃仁勳後續則解釋，自己是想感謝台灣科技業夥伴的支持。2025年11月8日，他出席台積電運動會，以中文說出「沒有台積電，就沒有今天的輝達」，再度讓兩家企業的合作情誼成為焦點。

2026年7月，黃仁勳也親自出席緯創德州AI工廠開幕活動，讓台灣供應鏈海外布局、企業赴美設廠，以及「矽盾」是否受到影響等議題再度受到討論。黃仁勳請辭消息傳出後，社群平台也出現不少聲援貼文。《The Insight》以「台灣的全民英雄，終究還是離開了」形容他與台灣的關係，也讓外界再次關注他長期與台灣科技產業建立的合作情誼。

＃影響四、人才與教育啟發

台南囝仔、「跑起來」精神啟發年輕世代

網路聲量：62,951筆

2023年5月27日，黃仁勳出席台灣大學畢業典禮，以台語向現場致意，並勉勵畢業生「跑起來，不要用走的」，相關演講引發大量討論。當時台灣媒體也以「影響世界的台南囝仔」形容他，讓他的台灣出身背景成為熱門話題。

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從台大畢業典禮上勉勵年輕世代勇於追夢，到他以自身經歷展現台灣背景與國際成就之間的連結，相關故事也引發不同世代的共鳴。

黃仁勳說台語、憶台灣背景 帶動文化認同討論

網路聲量：40,380筆

比起科技產業的成功故事，黃仁勳與台灣的情感連結，也來自他在公開場合展現的語言與文化記憶。

黃仁勳的出生地在公開資料中出現不同記載，美國電視學院的人物資料列出出生地為台南；加州理工學院2024年畢業典禮介紹則記載他出生於台北，並提到他童年曾在泰國生活，9歲時與哥哥前往美國塔科馬投靠叔叔。由於兩份資料對出生地的記載不同，黃仁勳究竟出生於台南或台北，也成為網路討論焦點。

2024年，出身背景是這個面向最受關注的話題，全年累積16,862筆聲量，占四年總量約41.8%。當年6月，有網友質疑黃仁勳並非台南出生，引發貼文與新聞報導討論；粉專「台南式 Tainan Style」則回應「黃仁勳是不是在台南出生很重要嗎？」，也獲得不少網友認同。

到了2026年兆元宴活動現場，黃仁勳以台語詢問小朋友「袂曉台灣話？」，並叮嚀要學台灣話，再度引發討論。請辭消息傳出後，作家劉軒也在社群平台分享閱讀《The Insight》文章的感想，文中提到黃仁勳被視為台灣人集體情感的投射，反映民眾希望台灣受到世界看見、在國際舞台上擁有影響力的期待。

從台語致詞、鼓勵年輕世代學習台灣話，到媒體以「台南囝仔」形容他的背景，黃仁勳與台灣的互動不只引發出生地討論，也讓語言文化與身分認同成為話題。這個面向累積40,380筆聲量，反映外界對他與台灣文化連結的關注。

＃影響五、國際能見度

網路聲量：42,847筆

黃仁勳多次選擇在台灣發表重要演講，也讓台灣科技展會與AI產業發展受到國際關注。除了Computex主題演講，他曾將台灣形容為AI革命的重要據點，相關發言也讓外界重新關注台灣在全球AI產業中的位置。

黃仁勳演講成Computex焦點 台灣科技展登國際舞台

網路聲量：36,454筆

黃仁勳近年在台灣的主題演講，不只是輝達新品與AI技術的發表場合，也逐漸成為全球科技產業關注台北國際電腦展（Computex）的重要時刻。隨著輝達在AI浪潮中的地位提升，黃仁勳親自來台演講、與台灣供應鏈夥伴同台，也讓國際媒體與科技業者將目光集中到台北，帶動展覽的國際關注度。

2023年Computex演講相關討論有3,575筆；2024年6月2日，黃仁勳在台灣大學體育館舉行主題演講，現場吸引上千人冒雨排隊，相關畫面迅速在網路上擴散，全年聲量增加至10,430筆。這一年，Computex四天展期吸引85,179名資通訊產業買主與專業人士，來自160多個國家與地區，較前一年成長約78%。生成式AI熱潮、國際科技大廠接連來台，以及黃仁勳的高人氣，共同推升展覽的國際能見度。

2025年5月，黃仁勳再度站上Computex舞台，在台北流行音樂中心舉行主題演講，宣布輝達將與鴻海、台積電等台灣企業合作建置AI超級電腦。演講不只聚焦新一代AI技術，也讓台灣企業在全球AI基礎建設中的角色受到關注。當年Computex吸引86,521名來自152個國家的買主，持續成為全球AI產業交流的重要平台。

到了2026年，黃仁勳再度於Computex期間來台，6月1日在台北流行音樂中心發表主題演講，輝達官方以「NVIDIA GTC Taipei 2026 Keynote」命名，Computex主辦單位也將其列為年度主題演講。黃仁勳當天宣布次世代Vera Rubin平台全面投產，並聚焦AI代理人、AI基礎建設等發展方向；6月2日至4日，輝達接續在台北國際會議中心舉辦GTC Taipei，邀集台積電、廣達、緯創、鴻海等企業代表參與，呈現台灣供應鏈在全球AI產業中的角色。

黃仁勳近年在台灣的演講與活動，不僅吸引國際科技產業目光，也讓台灣企業有更多機會站上全球AI舞台。這個話題四年累積36,454筆聲量，2025年達11,891筆，2026年截至11月15日則有10,558筆；其中新聞聲量占比達58.6%，是五大影響中最高的項目。

「Stand with Jensen」連署簽名已破20萬

從北士科總部、台積電合作，到來台演講、走訪夜市與餐廳，黃仁勳與台灣的連結早已超越產業供應鏈，也累積了生活文化與情感層面的關注。2026年11月輝達宣布他請辭執行長等職務後，這份長期累積的關注，也反映在部分支持者的聲援行動上。

黃仁勳請辭消息傳出後，有支持者發起「Stand with Jensen」連署活動，透過公開信向輝達董事會表達意見。連署網站刊載致董事會的公開信，提出公平審視、資訊透明等訴求，並呼籲董事會在獨立調查期間，將黃仁勳回任的可能性納入考量。網站也設有簽名與公開留言區，讓支持者留下姓名及意見。

截至2026年11月19日上午11時，網站顯示連署簽名已達20.1萬份，且數字仍持續更新。不過，這項活動屬於支持者自發發起的民間連署，並非輝達官方活動，也不代表董事會已改變決定。目前輝達董事會主席仍明確表示，無意讓黃仁勳重新擔任執行長。隨著接班程序與相關調查持續進行，這場人事風波後續如何發展，也將繼續牽動外界對黃仁勳及輝達的關注。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年1月1日至2026年11月15日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『黃仁勳』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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