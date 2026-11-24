全球股市連續多年上漲，投資風險報酬逐漸趨於平衡。瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮指出，儘管全球經濟成長及企業獲利仍具支撐，但AI投資能否轉化為足夠營收與獲利，仍有待市場驗證，加上通膨與利率走勢存在變數，因此將全球股票評等由「具吸引力」下調至「中性」，建議投資人降低集中持股，轉向多元資產配置。

瑞銀指出，全球AI相關投資預估將從2026年的1兆美元，增加至2027年的1.4兆美元，2028年進一步達1.5兆美元。不過，美國科技企業截至2028年底的AI基礎建設累計投資可能接近5兆美元，相較之下，2026年AI模型及應用產業收入僅約1,500億至2,000億美元，若要支撐投資回報，相關收入至2030年可能必須成長至至少1.5兆美元。

胡俊禮認為，AI產業仍有成長空間，但並非所有企業都能同等受惠，部分大型模型開發商營收成長已出現放緩，AI投資規模持續擴大，也使市場對企業獲利能力的要求提高。瑞銀雖預估標普500指數2027年企業獲利仍可成長約15%，但在投資回報不確定性升高下，市場可能給予較低估值。

台灣方面，瑞銀認為台灣仍是AI供應鏈核心市場，尤其看好具技術門檻、獲利能見度高，且供給過剩風險較低的晶圓代工企業。不過，台股對AI投資周期曝險較高，隨市場開始關注2028年AI資本支出的延續性，投資策略應保留優質AI核心持股，同時加強區域分散及選股。

區域配置方面，瑞銀相對看好歐元區，預估2027年企業獲利成長約15%，與美國相近，但起始估值較低，且受惠於製造業、國防、基礎建設及電氣化投資。產業則偏好工業及醫療保健，前者受惠自動化與基礎建設需求，後者則有新療法、肥胖症治療及醫療科技創新支撐。

跨資產配置上，瑞銀認為債券與大宗商品的風險報酬相對較具吸引力。債券方面，雖然預期聯準會2026年12月及2027年3月各升息1碼，但目前較高的起始殖利率已提供收益緩衝，偏好存續期間2至10年的中期債券，以及新興市場債與高收益債。

此外，瑞銀將黃金評等調升至「具吸引力」，看好結構性需求及未來實質利率回落的支撐；銅則受惠於電網、電氣化、資料中心及AI基礎建設需求，成為首選工業金屬。整體而言，瑞銀並非看空股市，而是建議投資人降低單一市場及產業集中度，透過股票、債券與大宗商品分散風險，讓投資組合在市場波動中仍保有參與成長的機會。