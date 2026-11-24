輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳重返執行長大位，激勵全球AI科技股展開慶祝行情，台股今（24）日早盤大漲逾3300點，重返40000點大關。國泰金控總經理李長庚透露，昨（23）日晚間與台灣供應鏈廠商傳訊息，不少業者都表示「終於鬆了一口氣」。

李長庚表示，先前與台灣供應鏈廠商交流，發現大家對輝達人事變動相當緊張，最擔心的不是AI產業發展，而是輝達領導階層改變後，與台灣供應鏈原有的合作模式是否跟著調整。如今黃仁勳回任，至少短期內可望維持原有合作架構，讓業者暫時解除疑慮。

不過，李長庚也提醒，事件仍持續發展，黃仁勳回任後，是否還能像過去一樣「一個人說了算」，仍有待觀察，未來晶片管制也可能更加嚴格。但整體而言，台灣是全球AI發展最大受惠者之一，當然期待黃仁勳帶領輝達延續AI成長動能，讓台灣供應鏈持續獲利。

至於AI供應鏈融資需求，李長庚指出，近期企業資金吃緊，行政院也相當關注銀行貸放量能。隨著AI產業重新回到成長軌道，期待央行及金管會能透過更完善的政策架構，平衡大型企業與中小企業融資需求，讓金融資源有效分配。

國泰金控24日舉行第31屆聯合國氣候峰會（COP31）觀察分享記者會，提出三大關鍵趨勢，包括健全氣候金融運作機制、加速混合金融推動亞洲能源轉型，以及提升氣候調適投資的可行性。國泰金指出，全球氣候金融已從資金募集走向實際投資，如何透過制度設計與金融工具，讓氣候承諾轉化為具備投資與融資條件的專案，成為國際關注重點。

國泰金表示，集團設定2035年低碳投資達新台幣3650億元目標，截至2025年底已達3278億元，達成率近89%。此外，國泰世華銀行今年成為台灣首家參與新加坡「綠色投資夥伴關係」（GIP）的商業銀行，未來也將持續透過混合金融及國際合作，支持亞洲綠色能源轉型。