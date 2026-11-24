IC設計大廠聯發科（2454）持續擴大從邊緣AI到雲端AI的研發布局，24日宣布，今年共17篇論文入選全球頂尖積體電路設計、AI與通訊領域的國際學術會議及期刊，其中5篇將於明年2月的國際固態電路研討會（ISSCC 2027）發表，研究成果涵蓋AI加速器、2奈米晶片設計、高速傳輸及次世代通訊等關鍵技術。

ISSCC被譽為「IC設計界奧林匹克」。聯發科表示，公司為台灣唯一連續24年皆有論文入選ISSCC的企業，累計入選篇數達110篇。今年入選的國際會議與期刊，還包括JSSC、ICML、ECCV、NeurIPS、AAAI、DAC、TVLSI及IEEE Wireless Communications，展現跨足晶片、AI演算法與通訊技術的研究量能。

相關研究由聯發科各前瞻技術研發單位，以及旗下人工智慧研究單位聯發創新基地（MediaTek Research）投入。邊緣AI領域涵蓋AI加速器、AI超高解析度顯示與夜景攝影，以及兼具超低功耗與高效能的多核心CPU，著重提升終端裝置的運算及影像處理能力。

雲端AI與通訊方面，研究主題包括2奈米晶片設計與製程協同最佳化、高速SerDes介面、Wi-Fi 8射頻技術及6G通訊，並延伸至AI輔助晶片設計的強化與自動化。聯發科指出，相關技術後續可應用於邊緣AI、網通、AI資料中心及晶片設計，串聯終端至雲端的技術布局。

除集團自身研究成果，聯發科也透過前瞻研發中心（MARC）推動產學合作，今年與全球頂尖學術機構共同發表或贊助發表超過百篇論文，擴大前瞻研究能量，並培育半導體與AI人才。公司專家亦受邀擔任晶片設計、AI及6G領域國際會議與期刊的重要職務，深化與全球研究社群及次世代技術標準的連結。

聯發科表示，2023年至2025年間，每年研發投入均超過1,000億元，持續投入關鍵技術，將前瞻研究成果轉化為核心競爭力。