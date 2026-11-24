訊聯基因（4160）24日宣布，為加速生成式AI技術商業化布局，公司自主開發的「DeepExoMir生成式AI生醫分子設計平台」，獲數位發展部生成式AI應用選拔金質獎，目前已取得付費客製化開發專案，未來將導入企業年約收費模式（SaaS），拓展長期營收來源。

訊聯基因數位表示，數位發展部主辦的「GenAI Stars生成式AI百工百業應用選拔」，共吸引19大產業、275組隊伍參賽，訊聯基因數位憑藉整合AI演算法、生物資訊及實驗驗證的技術平台獲得金質獎。隨著全球AI應用從通用領域走向科學AI（Scientific AI），生成式AI也逐步跨入生物機制解析、分子設計及研發驗證等領域。

訊聯基因數位總經理康清原表示，傳統生醫研發仰賴大量實驗篩選候選分子，開發時間與驗證成本往往成為商業化門檻。公司透過DeepExoMir平台，運用生成式AI進行胜肽設計及外泌體分子標的分析，協助客戶在投入實驗前，提高候選標的篩選效率。

目前該平台已取得付費客製化開發專案，並成功將外泌體客製化開發時程縮短約50%。未來將進一步把客製化開發經驗標準化，規劃導入企業年約收費機制，讓客戶持續運用AI進行分子設計與研發評估，營運模式也將由單次專案服務擴展至長期合作。

在技術開發方面，DeepExoMir平台已成功運用生成式AI，從零設計出自然界不存在的胜肽序列，並經細胞實驗驗證，具備雙向調控黑色素生成的能力，可應用於功效型保養品研發。

除功效型保養品市場外，訊聯基因數位也將生物資訊分析技術延伸至新藥研發及罕見疾病領域。公司與安基生技合作的最新研究成果，近日獲刊於國際期刊《International Journal of Molecular Sciences》（IJMS），透過分子網路分析，針對罕見疾病脊髓延髓性肌肉萎縮症（SBMA，又稱甘迺迪氏症）的候選分子路徑進行解析。

根據市場研究機構Research Nester調查，全球功效胜肽妝品市場規模預計至2035年將達122億美元，2026年至2035年複合年成長率達8.7%。若進一步延伸至機能性胜肽、胜肽藥物及合成應用等領域，相關市場應用範圍將更為廣泛。

訊聯基因數位指出，有別於單純提供AI分析工具，DeepExoMir平台結合訊聯生技集團跨領域專家覆核及生物實驗驗證資源，建立從AI分子設計到實驗開發的完整服務流程。

展望未來，訊聯基因數位將持續拓展胜肽、外泌體及相關生醫分子應用，並透過研發服務標準化及企業年約收費模式，提高客戶導入效率及營運規模，推動科學AI技術轉化為商業化服務。