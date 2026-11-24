「2026台中無人載具暨機器人應用展」今(24)日在台中國際會展中心盛大開展，精密自動化解決方案大廠東佑達(7942)首度參展，聚焦半導體自動化、人形機器人零組件及共同封裝光學（CPO）三大產品線。

東佑達強調，結合精密傳動、運動控制與關鍵零組件自製能力，深化高階設備應用，布局下一階段成長動能。

在半導體自動化領域，東佑達以電動缸、線性馬達模組及多軸定位平台，支援晶圓搬運、製程設備、精密檢測與先進封裝等應用。透過模組化產品與客製化整合，協助設備客戶兼顧高速運動、精準定位與空間配置需求，持續深耕半導體設備供應鏈。

在人形機器人零組件方面，東佑達布局旋轉關節與肌肉致動器，將既有傳動及控制技術延伸至機器人運動單元。藉由機電整合與模組化設計，協助客戶提升開發效率及應用彈性，掌握人形機器人產業發展契機。

CPO則為東佑達的中長期布局重點。因應矽光子與高速光通訊的精密對位需求，公司發展六軸光耦合對位平台，結合精密運動控制與系統整合技術，瞄準光纖與光學元件的高精度對準應用，後續將配合客戶開發進程，推動應用驗證與整合。

東佑達表示，公司從滑軌、螺桿、螺帽到馬達、控制器及奈米級空氣軸承，持續累積關鍵零組件自製能量，透過機械、驅動及控制技術整合，強化產品開發與客製化能力。未來將以半導體自動化業務為基礎，持續投入人形機器人零組件與CPO相關技術，拓展高附加價值應用市場。