教育部青年發展署2026年度「U-start創新創業計畫」績優團隊獲獎名單已於10月底公布，全國共有23所大專校院、32組新創團隊脫穎而出，其中八組團隊勇奪百萬元創業獎金，績優團隊數及百萬獎金團隊數雙雙創下新高，創業獎金總額更達到創紀錄的2,600萬元。

今年度四類組獲獎團隊涵蓋多元領域，從四足機器人、智慧醫療、人才培育到文化永續，展現青年跨域創新的無限實踐力。

在製造技術領域，淡江大學「Sellfix」團隊以模組化設計結合AI，依客製化需求打造專屬機器人，發展機器人在各種場域的應用。

輔仁大學「NOVATERA AI職能醫療系統」團隊，則結合電腦視覺與MLLM技術，打造智慧化遠距AI復能兼照護平台，不僅守護社區建康、縮短城鄉資源落差，充分展現科技結合在地關懷的溫暖力量。

在創新服務領域，中原大學「牙慧科技」團隊研發DAFNet模型、Implant模組運算及XAI熱區圖技術，達成1秒FDI牙位定位及病徵偵測，提升牙科醫療效能。

國立台灣科技大學「CasDoc」團隊則打造AI維運代理人「Corvo」，在系統出錯時自動追查問題根源並提出修正，解決新創團隊維運人力不足、排查耗時的痛點。

在文創教育領域，國立東華大學「塗手製陶malapaliw部落採集工作室」原民團隊從太巴塱部落採土製陶出發，延續阿美族傳統製陶智慧，並將光復馬太鞍災後淤泥神奇轉化為陶器釉藥，開發出質感生活食器與文化體驗課程。

秉持「從土地取材，讓工藝回到生活」理念，讓傳統工藝蛻變為永續的地方風格產業；逢甲大學「樂動有感」團隊則緊扣高齡化趨勢，依長者狀況客製化課程強度，提升長者參與意願，也減輕護理師工作負擔，為高齡照護注入更具彈性的創新服務。

在社會企業領域，國立政治大學「Code Green」團隊運用遷移學習技術，開發具可解釋性的獸醫輔助診斷系統，為毛孩與飼主帶來更完善的照護支持。

國立政治大學的「樂。斯屬Let’s ECHO｜僑外生引路培力計畫」團隊，則將第一線僑生陪伴與企業合作經驗，轉化為跨文化人才支持方案，提升留任率與穩定度，促進僑外生人才與企業雙向共好。

2026年度U-start績優團隊深刻展現青年跨域實力，彰顯新創事業回應產業需求、投入社會關懷的無限可能。為表揚獲獎團隊豐碩成果，頒獎典禮定於12月1日在國家圖書館國際會議廳隆重舉行，並匯聚產官學界代表共襄盛舉，協助青年新創從「獲獎肯定」實質邁向「市場實踐」。