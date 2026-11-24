全球工業電腦與邊緣AI解決方案大廠東擎（7710）24日宣布推出RBK-100 Robotics-in-a-Box整合式實體AI（Physical AI）開發平台，此平台由東擎科技與Intel共同開發，旨在簡化AI機器人開發流程，降低實作與實驗門檻，協助研究人員、教育工作者及開發者更輕鬆地投入實體AI領域。RBK-100以東擎科技NUC BOX-358H為運算核心，搭載Intel Core Ultra X7 Processor 358H，整合本地端AI運算、RGB-D深度攝影機、6軸主從式機器手臂組，以及預載的AiRoboStarter軟體，打造即開即用的整合式開發平台。透過整合邊緣AI運算、視覺感知、機器人操作與軟體開發流程，RBK-100有效降低系統整合的複雜度，讓使用者能更專注於AI模型實驗、機器人技能開發，以及實體AI在真實世界中的應用探索。

東擎科技董事長李俊瑩表示：「實體AI是推動人工智慧從數位運算邁向實體世界的重要一步。憑藉東擎科技在邊緣AI運算領域深厚的技術累積，我們看好實體AI朝向更普及、更貼近實際應用的發展趨勢，並相信其具備龐大的發展潛力。此次與Intel攜手開發Robotics-in-a-Box，旨在簡化從AI實驗到機器人實際應用的開發流程，協助研究人員、教育工作者及開發者拓展創新應用的可能性，進一步加速實體AI的創新與發展。」

英特爾工業與機器人事業部副總裁暨總經理John Healy表示：「實體AI的規模化發展，所需的不僅是強大的AI技術，更需要一套開放的技術基礎架構，讓複雜的機器人系統能夠更容易開發與部署。東擎科技Robotics-in-a-Box以Intel Core Ultra處理器為核心，為研究人員與開發者提供整合式平台，不僅能加速技術實驗與創新，更有助於將具發展潛力的機器人技術構想，轉化為實際應用，落實於真實場域。」

RBK-100專為機器人操作研究、教育及實體AI開發等應用所打造，提供整合式平台，協助開發者開發與評估AI驅動的機器人行為。使用者可透過平台進行物件抓取與放置、物件處理與操作等實驗，並完成示範資料蒐集、AI模型訓練及機器人技能執行。搭配選配的代理式AI功能，更可進一步探索多模態AI與實體機器人動作相互結合的開發流程。透過整合邊緣運算、機器人硬體與AI開發軟體，RBK-100簡化系統建置流程，支援從資料蒐集、模型訓練到實體機器人動作執行的完整實體AI開發與實驗流程。