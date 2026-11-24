聽新聞
0:00 / 0:00
AI空運引擎續旺 航空股強勢起飛
台股AI族群今天迎來強勢反彈，資金回流亦帶動航空股走勢起飛，市場看好AI出貨需求，為航空貨運提供支撐，長榮航強漲逾8%，華航、星宇航空漲約5%；台灣虎航反映旅遊旺季帶動客運需求，股價漲逾7%。
輝達（NVIDIA）宣布創辦人黃仁勳恢復總裁、執行長等職務，AI股強勁反彈，帶動資金回流，傳產族群走勢回溫。
航空族群有地緣政治減緩、油價下跌、營運成本降低的潛在利多支撐，加上AI伺服器、半導體設備及電子零組件等出貨需求挹注，長榮航盤中勁揚逾8%，成交量放大至6萬張，華航、星宇航空漲約5%；台灣虎航反映年末旅遊旺季持續帶動客運需求，股價漲逾7%。
長榮航空前3季歸屬母公司淨利新台幣189.15億元，年增2.3%，每股盈餘（EPS）3.5元；前3季貨運營收年增27%，貨運運能年增5.3%，貨運單位收益年增25.3%。
華航前3季歸屬母公司淨利110.02億元，每股盈餘1.8元，前3季淨利創歷年同期新高。華航10月貨運收入82.2億元，年成長48.05%，創今年單月次高佳績。
星宇航空表示，隨著2028年起陸續引進全貨機，擴展貨運業務布局，逐步建立客、貨運雙引擎的營運模式，為中長期發展挹注新的成長動能。
航運族群也走勢搶眼，散裝族群中，新興、四維航、裕民等漲逾7%；台船、龍德造船、長榮航太、漢翔等無人載具概念股漲逾5%。貨櫃三雄中，長榮海運漲逾5%，陽明、萬海漲約2%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。