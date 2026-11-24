全球工業電腦與邊緣AI解決方案大廠東擎（7710）24日宣布推出RBK-100 Robotics-in-a-Box整合式實體AI（Physical AI）開發平台，此平台由東擎科技與Intel共同開發，旨在簡化AI機器人開發流程，降低實作與實驗門檻，協助研究人員、教育工作者及開發者更輕鬆地投入實體AI領域。RBK-100以東擎科技NUC BOX-358H為運算核心，搭載Intel Core Ultra X7 Processor 358H，整合本地端AI運算、RGB-D深度攝影機、6軸主從式機器手臂組，以及預載的AiRoboStarter軟體，打造即開即用的整合式開發平台。透過整合邊緣AI運算、視覺感知、機器人操作與軟體開發流程，RBK-100有效降低系統整合的複雜度，讓使用者能更專注於AI模型實驗、機器人技能開發，以及實體AI在真實世界中的應用探索。

2026-11-24 12:52