Tokyo Electron （TEL）榮獲台積電（2330）頒發的2026 年卓越量產支援獎項，此獎表彰於 2026 年期間對台積電業務發展做出重大貢獻的企業。

TEL表示，將持續推動積極的研發計畫，並透過提供Best Products與Best Technical Service，進一步強化全球生產與服務能力，為半導體技術創新及理想的社會發展作出貢獻。

該獎於台積電年度供應鏈管理論壇中頒發，旨在表揚於創新、技術合作、全球生產支援、綠色製造、自動化系統及晶圓廠建設管理等領域表現卓越的供應商。

TEL以卓越的研發支援能力與靈活敏捷的供應能力，協助台積電推動全球產能擴張，獲頒卓越量產支援獎項。

TEL憑藉廣泛的產品組合及全球支援網絡，提供先進且涵蓋多元製程的技術解決方案以及高品質的技術服務，協助客戶維持生產線穩定運作。