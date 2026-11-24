2026第十九屆TCSA台灣企業永續獎將於25日舉行頒獎典禮，瑞軒（2489）以《2025年永續報告書》榮獲「台灣企業永續獎—永續報告書—光電業第一類-白金級」，為此獎項該類別最高等級榮譽，瑞軒董事長吳春發將代表出席受獎。肯定瑞軒在永續資訊揭露的完整與透明，也彰顯公司長期將ESG融入營運策略的具體成果。

由財團法人台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的「2026 TCSA台灣企業永續獎」，訂於11月25日在圓山飯店舉行頒獎典禮。

「TCSA台灣企業永續獎」自2008年創設，今年邁入第十九屆，歷屆累計參獎企業已逾1,075家，為國內最具指標性的企業永續評選之一。獎項涵蓋永續綜合績效、永續單項績效、永續報告及永續傑出人物四大類別，其中「永續報告獎」由專家學者從報告書的完整性、可信度與溝通性等面向嚴格評選，並納入IFRS永續揭露準則、TCFD、TNFD等國際揭露框架指標，檢視企業永續治理與國際標準的接軌程度。

瑞軒科技本年度永續報告書呈現多項亮點，在公司治理方面，由董事會轄下設立提名及風險管理暨永續委員會擔任永續最高治理單位，將風險管理與永續策略整合納入董事會層級督導，更將永續績效指標納入董事與高階經理人薪酬評核，強化權責連結與執行力；。在環境永續方面，各營運據點皆已完成ISO14064-1溫室氣體盤查第三方查證，並將「省能源、減資源、低耗能、易回收、低危害」五大理念融入產品設計與製造流程，穩步推動低碳轉型。在社會共融方面，公司持續營造多元、平等、共融且具競爭力的職場環境、深化人才培育，並與多元利害關係人合作創造共好價值。

瑞軒科技董事長吳春發表示：「獲得台灣企業永續獎-永續報告書-光電業第一類-白金級的肯定，是全體同仁共同努力的成果。永續報告書不僅是資訊揭露，更是公司與利害關係人溝通的橋梁，也是檢視自身作為的重要依據。未來，瑞軒將持續在永續主軸『RIGHT』下，以責任經營(R)、智能製造(I)、綠色思維(G)、、以人為本(H)、創新工藝(T)的五大構面為行動核心，持續深化氣候行動、強化供應鏈管理，並以更透明的資訊揭露，回應投資人與社會的期待。」

面對國際永續揭露規範日趨嚴格，瑞軒持續接軌國際準則，目前正在導入IFRS S1／S2相關揭露，未來將持續推動供應鏈減碳，以穩健治理與具體行動，朝永續經營目標邁進，為台灣產業的永續轉型貢獻心力。