由總統府指導、行政院主辦、數位發展部承辦的2026總統盃黑客松國際松得獎名單正式揭曉。本屆以「數位共好：打造AI新未來」為題，吸引全球六大洲、41個國家及地區共226組團隊報名，創歷屆新高。最終由聚焦AI協助高齡者辨識生活風險的跨國團隊「Team Yadokari」，以及開發中文語音辨識技術、協助構音障礙者溝通的美國團隊「OwnVoice」，獲得最高榮譽「卓越團隊獎」。

數發部表示，本屆賽事經資格審查後，共125組團隊進入初選，並從中遴選8組晉級複賽。入選團隊歷經一個月專家及AI技術顧問一對一輔導，針對提案架構、技術成熟度、落地可行性及成果呈現等面向進行優化，最終選出兩組卓越團隊。

獲獎團隊聚焦社會弱勢需求，運用科技提升公共服務及生活便利性。由日本、加拿大及印度成員組成的Team Yadokari，運用AI協助高齡者辨識詐騙、醫療及獨居等生活風險，並串聯政府補助與服務資源，將複雜資訊轉化為長者易理解的行動建議，協助高齡者掌握所需服務。

美國團隊OwnVoice則針對構音障礙者的中文語音辨識需求，開發可辨識口腔癌病理性語音及中文聲調錯誤的系統。數發部指出，相關技術未來可延伸應用於語音輔具及個人化聲音重建，提升口腔病理患者的溝通便利性及生活品質。

數發部表示，總統盃黑客松國際松不僅是創意競賽平台，也串聯全球數位人才、公共資源及實踐場域。政府將持續導入資源，協助具公共價值及市場潛力的數位解方轉化為實際應用，讓AI與科技回應社會需求，推動數位共好。

2026總統盃黑客松頒獎典禮預計於12月13日舉行，兩組卓越團隊將受邀來台受獎，並走訪台灣產、官、學、研單位，深化技術交流及國際合作。