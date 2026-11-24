國科會主委吳誠文24日在社群媒體表示，新加坡駐台北商務辦事處代表符秀麗今日拜訪行政院。台灣與新加坡長期往來密切，2025年臺灣已成為新加坡最大的貿易夥伴。台星雙方將強化半導體、並探討同步衛星合作，以及低軌衛星應用與太空新創合作。

吳誠文在這場交流中提及台灣半導體業者在新加坡的布局，例如世界先進與恩智浦2年前合資成立的VSMC，在新加坡淡濱尼興建的12吋晶圓廠已於今年9月28日舉行開幕典禮；聯電與新加坡科技研究局（A*STAR）旗下的微電子研究院（IME）也有合作研發經驗，且其新加坡12吋晶圓新廠投入共同封裝光學（CPO）應用，22奈米產線具備銜接矽光子產品的製程能力，這些都是台星半導體產業合作的具體例子。

符秀麗提到，2029年將是新加坡駐台北商務辦事處設立滿50周年，足證友誼深厚。臺灣與新加坡長期往來密切，近年來電子與半導體產業的發展也帶動雙邊貿易快速成長。依新加坡官方統計，2025年臺灣已成為新加坡最大的貿易夥伴，對新加坡的重要性與日俱增。

吳誠文轉述，在廣泛的交流中，雙方談到過去的同步衛星合作以及未來可能的低軌衛星應用與太空新創合作。期待台灣與新加坡在既有的交流合作基礎上，繼續分享經驗與深化友誼，創造更多科技與產業合作的機會。

吳誠文表示，新加坡駐台北商務辦事處代表符秀麗於今年1月到任，今天很高興終於有機會在行政院接待她及辦事處李主任等一行。符秀麗來台灣之前的職務是新加坡駐法國大使，更早前也擔任過駐香港總領事，外交事務經驗豐富。這次來訪，台灣與新加坡的科技及產業交流與合作交換了許多想法，也一致同意加強雙邊持續已久的合作與友誼，創造互利共贏的局面。