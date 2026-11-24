台灣長期面臨境外網路攻擊威脅，政府網路每日平均抵禦約280萬次網攻。數位發展部長林宜敬日前接受奧地利《標準報》（DER STANDARD）專訪時指出，台灣長期處於地緣政治前線，已累積豐富資安防禦經驗，但隨著人工智慧（AI）快速發展，駭客將運用AI工具發動更複雜的攻擊，加上中國、俄羅斯網攻合作日益密切，民主國家應深化資安合作，共同建構可信賴的資安供應鏈。

林宜敬表示，台灣政府網路每日平均成功抵禦約280萬次來自境外的網路攻擊，來源主要包括中國、俄羅斯、北韓及伊朗。台灣長期處於地緣政治最前線，在持續的網路攻防中累積大量資安情資與應變經驗，也帶動國內資安產業發展，成為自由民主國家重要的資安防禦前線。

他指出，近期影響全球約七成網站的PHP程式語言重大資安漏洞，也讓台灣、日本及韓國資安團隊高度戒備，連夜進行測試與修補，顯示東亞民主國家對關鍵基礎設施防護的高度重視。

針對全球網路攻擊趨勢，林宜敬示警，中國與俄羅斯近年網路攻擊合作日益密切。以2022年美國眾議院議長裴洛西訪台期間為例，台灣同時遭受來自中國及俄羅斯駭客協同攻擊；近期也有台灣資安企業協助偵測兩家芬蘭企業遭中國駭客入侵。

林宜敬並提醒歐洲應提高資安防禦意識。他分析，歐洲網攻來源多為俄羅斯，亞洲則以中國為主，但隨著兩國合作加深，跨國網路威脅恐更加複雜。此外，AI技術快速演進，駭客未來將全面運用AI工具發動攻擊，近期新型大型語言模型已展現短時間內發掘大量關鍵系統漏洞的能力，未來各國面臨的資安挑戰將持續升高。

面對AI帶來的新一波資安競賽，林宜敬認為，民主國家應加強合作，維持技術領先優勢。他指出，AI企業Anthropic推動「Project Glasswing」計畫，在模型全面公開前，優先提供受信任企業進行內部漏洞檢測及修補，目前已有台灣企業加入國際合作。

此外，全球資通訊（ICT）供應鏈逐步區分為民主供應鏈與紅色供應鏈，台灣正積極推動資安標準認證制度，提升關鍵供應鏈防護能力。他也提醒歐洲產業界，與中國進行經貿往來時應審慎評估風險，避免核心技術遭吸收後，反而面臨市場競爭壓力。

除了網路攻擊與供應鏈安全，林宜敬也提醒，智慧城市及物聯網發展不應過度追求設備連網。他以法國近期發生連網冰箱遭駭客入侵事件為例指出，冰箱、交通號誌等非必要設備若直接連上網際網路，反而可能形成資安破口，一旦遭到攻擊，恐影響城市基礎設施運作，因此台灣正務實檢視並切斷不必要的網路連結，降低系統性風險。

林宜敬強調，推動數位創新的同時，也必須兼顧個人隱私與自由民主價值。他認為，部分威權國家以智慧城市之名，透過大量攝影鏡頭及AI人臉辨識進行全面監控，與民主社會重視公民隱私、避免政府無端監控的理念不同，台灣與歐洲應共同堅守以人為本的數位發展原則。

林宜敬10月底率團赴芬蘭赫爾辛基出席北歐地區資安年會「Cyber Security Nordic 2026」，返程途經奧地利維也納機場時，接受《標準報》記者專訪，相關報導於當地時間11月10日刊出。